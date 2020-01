Det vakte opsigt, da den danske sportsstjerne René Holten Poulsen i TV2-programmet 'Go' aften Live' onsdag stillede sig frem og fortalte om den livskrise, han har gennemlevet siden sin sportslige nedtur ved OL 2016 i Rio de Janeiro, hvor han i favoritdisciplinen 1000 meter enerkajak ikke fik indfriet drømmen om en medalje.

»Jeg er en ærlig mand og har intet imod at fortælle offentligheden om mine inderste følelser. Måske kan andre lære af min historie, som jeg har en fornemmelse af, at flere andre elitesportsfolk også har været igennem,« siger René Holten Poulsen til B.T. om årsagen til, at han på denne måde har valgt at åbne sig.

René Holten Poulsen fortæller, at det var Dansk Kano og Kajak Forbunds sportschef, organisationspsykologen Lars Robl, der diagnosticerede ham.

»På et tidspunkt tog han fat i mig og sagde, at han var ret sikker på, at jeg var ramt af et traume. Han havde ret. For jeg har i en periode været deprimeret. For det første var det rart at få sat en modstander på, og for det andet udløste oplevelsen, at jeg efter VM-skuffelsen i 2019, hvor jeg kiksede kvalifikationen til OL i Tokyo, valgte at trække stikket. Det var simpelthen blevet for tungt at blive ved med at smide dårlige oplevelser i hovedet på mig selv,« siger René Holten Poulsen, der i karrieren blandt andet har vundet tre VM-guldmedaljer, seks europamesterskaber og en enkelt OL-sølvmedalje.

René Holten Poulsen ved Team Danmarks rocenter. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Set i bakspejlet erkender han, at OL-nedturen for tre et halvt år siden i Brasilien blev tacklet forkert.

»Jeg var ked af det og ekstremt skuffet efter min sjetteplads i Rio. Men i stedet for at få frustrationerne bearbejdet mentalt blev de bare pakket ned i min personlige rygsæk,« siger René Holten Poulsen og tilføjer:

»Efterhånden, som tiden gik, blev indholdet i den bare tungere og tungere, fordi de dårlige oplevelser blev flere og flere. Blandt andet sov jeg mindre. Det resulterede i, at jeg blev stresset,« fortæller René Holten Poulsen.

De fleste ville i samme situation formentlig vælge at skrue ambitionsniveauet en smule ned.

René Holten Poulsen. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Men i stedet valgte René Holten Poulsen at øge træningsmængden.

»I dette tilfælde var den løsning ikke det optimale for mig, da jeg simpelthen kom i overtræning,« siger René Poulsen.

Året efter OL-skuffelsen i Rio de Janeiro stillede han op i TV2-konkurrencen 'Vild med dans'.

»Det var en god oplevelse. Men når jeg ikke trænede med min dansemakker (Jenna Bagge, red.) var jeg stadig ked af det. Akkurat som jeg var det et år senere, da jeg forsøgte at bestige Kilimanjaro (bjerg i Tanzania, red.). Det var ikke sådan, at jeg gik og græd, men konstant brugte jeg tid på at tænke over, hvorfor tingene i min konkurrence-kajak ikke fungerede, som de skulle,« siger René Holten Poulsen.

René Holten Poulsen i aktion i kajak-konkurrencen ved OL 2012 i London. Foto: Henning Bagger

Nu føler den 31-årige falstring sig på ret køl igen.

»Det seneste halve år har jeg sportsligt og personligt befundet mig på et godt sted. Det er sådan, at jeg føler, at jeg konstant udvikler mig. En dårlig oplevelse forsvinder jo ikke bare sådan her og nu. Men det vigtigste er, at man lærer at arbejde med den. Kort sagt: Det gælder om at handle omkring og ikke uden om den,« siger René Holten Poulsen.

Selvom OL-kvalifikationen kiksede i 2019, får han i maj i år to chancer mere.

»Lykkes det ikke i Tjekkiet, kan jeg forsøge 10 dage senere i Tyskland. Umiddelbart vurderet vil jeg mene, at mine muligheder for at sikre mig adgangsbilletten til OL i Tokyo i 1000 meter enerkajak er gode. For heldigvis er bagagen i min personlige rygsæk langsomt blevet lettere og lettere,« siger René Holten Poulsen, der i bestræbelserne på at nå topformen – via et samarbejde med Team Danmark – både har fået en ny psykolog og fået lagt et nøje planlagt træningsprogram, så han undgår overtræning.