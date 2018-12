Mark O. Madsens kamp lørdag aften har fået alt andet end en optimal optakt.

Aftenens modstander Matthew Bonner blev vejet forud for kampen i Cage Warriors Academy-stævnet.

Her vejede englænderen 1,5 kg for meget. Efterfølgende fik han to timer til at tabe sig, hvilket 'The Beats', som Matthew Bonner kaldes, nægtede. Det skriver TV3 Sport.

Nu kommenterer Mark O. Madsen selv optakten, som han kalder for 'respektløst'.

»Total skandale, at en professionel fighter udvalgt af Cage Warriors NÆGTER at gå ned i vægt,« skriver Mark O. Madsen på Facebook.

Matthew Bonner truede med at forlade kampen, men af hensyn til dem, der har købt billet til aftenens kamp, skulle det ikke ske, skriver Mark O. Madsen.

»Vi har en 80 pct. udsolgt Arena Nord og af hensyn til alle jer, der har købt billet og tager til Frederikshavn for at bakke op, har jeg accepteret kampen.«

Samtidig får Mark O. Madsen også 20 pct. af englænderens betaling for aftenens kamp, som er blevet forhandlet efterfølgende.

Mark O. Madsen fejrer sin sølvmedalje ved OL i Rio de Janeiro i 2016. Foto: JACK GUEZ Vis mere Mark O. Madsen fejrer sin sølvmedalje ved OL i Rio de Janeiro i 2016. Foto: JACK GUEZ

Dog lægger Mark O. Madsen ikke låg på skuffelsen.

»Jeg har ikke oplevet en mere uanstændig og beregnede adfærd fra en modstander, men vi har en main event i aften,« forsikrer Mark O. Madsen.

Mark O. Madsen er Danmarks bedste bryder og har både EM-, VM- og OL-medaljer på cv'et.

Kampen mellem Mark O. Madsen og Matthew Bonner brydes i gang klokken 21.