»Jeg læser ikke nyhederne om det mere, fordi det skifter hver dag. Det er et åndssvagt politisk spil, der kører nu. Men det er alt for sent at aflyse.«

Sådan lyder den klare melding fra Danmarks mest vindende kajakroer gennem tiderne, René Holten Poulsen, da han får nyheden om, at en af Japans mere magtfulde politikere nu sår tvivl om, hvorvidt sommerens OL i Japan bliver afholdt på grund af landets kritiske coronasituation.

René Holten Poulsen er netop vendt hjem fra en ti ugers lang træningstur, og han er mere end klar til at kvalificere sig til karrierens fjerde OL.

Han er overbevist om, at omkostningerne og konsekvenserne ved en aflysning vil være alt for fatale for OL-værterne og de mange deltagende atleter. Samtidig slår han fast, at han hver gang som optakt til et OL har skullet forholde sig til en eventuel aflysning.

Foto: Henning Bagger

»Ved OL i Rio i 2016 var vandet forgiftet, og man mente, at rodisciplinerne derfor skulle aflyses. Under OL i Beijing 2008 gik snakken på, at det skulle aflyses på grund af kinesiske overgreb på menneskerettighederne, fordi mange omkom i opbygningen af OL-byen. Dengang var det også et politisk spil, hvor politikere prøver at placere sig strategisk godt op til en stor begivenhed som OL,« siger René Holten Poulsen til B.T.

Den tidligere verdensmester og OL-sølvvinder er godt klar over, at det er en helt anden situation, som arrangørerne står overfor med sommerens lege i Japan, men han mener, at man sagtens kan deltage i legene på forsvarlig vis.

»Vi kan sagtens tage forsvarligt afsted og befinde os i danske 'bobler' under legene. Der kan Japan som værtsnation godt sørge for, at alle de deltagende nationer kan være der under de forhold, hvor alle befinder sig i deres egne 'bobler'.«

Det er frustrerende for René Holten Poulsen, at han ikke selv kan styre, hvad udfaldet bliver til sommer, og han kalder det 'voldsomt irriterende'. Men han mener, at man fra dansk side kan gøre noget, der vil give atleterne lidt mere ro i maven frem mod legene.

Kim Wraae Knudsen og René Holten Poulsen med sølvmedaljerne om halsen ved OL i 2008 i Beijing. Foto: Claus Bech

»Jeg synes, det er fjollet ikke at vaccinere de 120 atleter og de måske 200 personer i alt, som skal med til OL. Men hvis det ikke bliver tilfældet, så kan vi også sagtens tage afsted uden den vaccine.«

Efter et skuffende OL i Rio, hvor René Holten Poulsen måtte nøjes med en sjetteplads i finalen på 1.000 meter, vil han gøre alt for at kæmpe med om metal ved legene i Japan – hvis han altså kvalificerer sig til legene.

Den tidligere VM- og EM-guldvinders bedste OL-resultat var i 2008, hvor han sammen med makkeren Kim Wraae hentede et sæt sølvmedaljer med hjem til Danmark i toerkajak.