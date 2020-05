Det blev kun til et enkelt travløb på banen i Aalborg mandag eftermiddag, inden politiet kom forbi og stoppede løjerne.

Der var ellers lagt op til syv løb i det nordjyske, men det bliver ikke til mere.

»Vi gik i gang med løbsdagen, men cirka 15.20-15.30 bliver formanden for DTC kontaktet telefonisk af vores jurist, som fortæller, at der nu er kommet en mail fra Rigspolitiet, hvori de konkluderer, at vi ikke må køre løb, fordi der er tale om et arrangement,« siger banechef i Aalborg Lars Hellerup og fortsætter.

»Umiddelbart efter, at vores jurist har ringet, kommer politiet. Rigspolitiet har nok bedt Nordjyllands Politi om at køre herud og håndhæve mailen. Så er vi jo nødt til at lukke ned på den baggrund.«

Charlottenlund Travbane. Foto: LISELOTTE SABROE Vis mere Charlottenlund Travbane. Foto: LISELOTTE SABROE

Lars Hellerup fortæller, at man allerede søndag valgte at skrive til Rigspolitiet for at sikre sig, at man ikke gjorde noget forkert. Det skete efter flere aflyste travløb i weekenden. Men mandag eftermiddag havde travbanen i Aalborg stadig ikke modtaget svar, og derfor valgt man at sætte løbsdagen i gang.

Men det bev hurtigt lukket ned igen. Og den beslutning er Lars Hellerup ikke helt enig i.

»Jeg kan ganske simpelt ikke forstå, hvordan man i Justitsministeriet er nået frem til den konklusion, efter vi i Danmark har kørt løb i 14 dage, at man pludselig vil have, at det skal betragtes som et arrangement, fordi det er offentligt annonceret. Og at vi derfor bryder forsamlingsforbuddet,« siger han og fortsætter.

»Der er ingen publikum. Det er ikke et offentligt område, som folk kan komme ind på. De eneste, der kan komme ind, er dem, der kommer ind for at udføre deres arbejde. I mit hoved og i vores jurists hoved har det ikke ret meget med et arrangement at gøre.«

Der bliver ikke flere travløb i Aalborg denne mandag og muligvis heller ikke et stykke tid fremover. For der må ikke længere køres travløb i Aalborg. Det vil Lars Hellerup dog gerne lave om på.

»Nu har vi det på skrift. I dag er det ikke os selv, der aflyser, og der ligger nu et skriftligt forbud fra Rigspolitiet om, at vi ikke må afvikle løb. Så må vi jo få prøvet deres vurdering. Bare fordi nogle embedsmænd når frem til en konklusion, er det ikke ensbetydende med, at den eventuelt holder ved en domstol. Man har set før, at embedsmænd er blevet underkendt,« siger Lars Hellerup.

Og banechefen ærgrer sig, for det sætter pludselig hele travsporten i problemer.

»Det er den vej, vi er nødt til at gå nu, desværre. Det gør jo også, at hele det erhverv, som vi trods alt er, pludselig er rigtig hårdt ramt. Det er rigtig mange mennesker, der ikke kan få lov til at passe deres arbejde og deres virksomhed. Vi håber, at der kan komme en forholdsvis hurtig afklaring på tingene.«