Han er kendt for at ræse rundt på speedwaycyklen.

Nu får danskerne lov til at komme helt tæt på den danske speedwaystjerne Nicki Pedersen og hans familie i et nyt tv-program, der får premiere i 2023 på Discovery Plus.

Det fortæller speedwaykøreren til Fyens Stiftstidende.

Ifølge Nicki Pedersen har omstændighederne ikke været der til sådan et program før nu – dette er på trods af, at han tidligere har fået flere tv-tilbud. I forbindelse med optagelserne til programmet har det været vigtigt for den 45-årige speedwaykører, at seerne ikke får et glansbillede.

Foto: Sportxpress Vis mere Foto: Sportxpress

»Vi arbejder meget på, at det skal være ærligt. Selvom vi har fået vetoret til at se tingene igennem og kaste bolden op i forhold til, om noget skal ændres, så har det været vigtigt for mig, at vi er, som vi er, og at programmerne afspejler vores liv,« siger han til mediet.

Pedersen fortæller, at produktionen startede i februar og faktisk også var med, da han var involveret i et voldsomt styrt – hvor han brækkede både hoften og bækkenet tilbage i juni.

Den tredobbelte verdensmester har dog ingen planer om at indstille karrieren, han satser nemlig på at være klar til marts lige inden sæsonstarten i april.

Og så bejler han til jobbet som landstræner, når nuværende landstræner Hans Nielsen stopper ved årsskiftet. Et job, som Nicki Pedersen mener, at han er den oplagte kandidat til.

»Lige p.t. er der ikke andre danskere end mig, man kan tage, hvis man virkelig vil frem i sporten og få Danmark til at lave resultater igen. Der er ikke andre, der er bedre. Den er ikke længere.«

Programmet, der går tæt på Nicki Pedersen og familien, bliver endnu et i en lang perlerække af programmer, som møder kendisser helt tæt på. En af dem er blandt andre tidligere fodboldspiller Nicklas Bendtner.