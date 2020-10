Anne-Marie Rindom satte en suveræn føring over styr og måtte se hollandsk rival tage EM-guldet.

Sejleren Anne-Marie Rindom satte en stor føring over styr på sidstedagen af EM og endte på andenpladsen i Laser Radial.

Den tidligere verdensmester havde et hul på 23 point til sin evige rival, hollænderen Marit Bouwmeester, før tirsdagens to afsluttende sejladser, men det endte alligevel med hollandsk guld.

Trods skuffelsen er Rindom også stolt, efter at hun for blot seks uger siden blev ramt af en diskusprolaps i nakken.

- Jeg er skuffet og ærgerlig over at smide det væk. Jeg mistede hovedet lidt og tog nogle dårlige beslutninger.

- Vi havde store bølger og meget vind, hvilket jeg ellers normalt ikke har svært ved. Men alt var lidt imod mig, siger Anne-Marie Rindom.

Hun forklarer, at de første dage ved EM i polske Gdansk har været uden så megen vind, og da den først kom, blev hun stresset. Samtidig roser hun Bouwmeester for at sejle stærkt.

Verdensmesteren fra 2015 og 2019 tager samtidig en masse læring med hjem.

- Resultaterne er vigtige, men at jeg sejlede under niveau, er nok det, der er mest skuffende og træls og frustrerende, forklarer Rindom.

- Men at tabe er jo en del af sporten, og der er en masse ting, jeg kan lære fra situationen, så jeg kan komme stærkere tilbage næste år. Jeg skal blandt andet arbejde med de pressede situationer omkring det mentale.

Rindom vil ikke lade diskusprolapsen for seks uger siden være nogen undskyldning for, at EM-guldet glippede. Men skaden har dog betydet, at hun ikke har været i stand til at træne, som hun plejer.

- I det store billede er jeg derfor sindssygt stolt af at kunne sejle på så højt et niveau.

- Jeg er stadig ret stiv i nakken, og det går nok ikke over lige foreløbig, desværre. Men sejladsen gør det ikke værre, og det er jo positivt, siger Anne-Marie Rindom.

Den 29-årige sejler er blandt Danmarks største medaljehåb ved næste års udsatte OL i Tokyo.

