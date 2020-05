Sejleren Lin Ea Cenholt har i årevis haft øjnene rettet mod OL. Det blev udskudt, og hun frygter aflysning.

Næsten seks års målrettet arbejde lige ned i skraldespanden. Det er den grove men tæt på sande version af, hvad en aflysning af OL i Tokyo næste sommer vil betyde for sejleren Lin Ea Cenholt.

Hende og makkeren Christian Peter Lübeck kvalificerede sig ikke til OL i Rio i 2016, men rettede et stålsat blik på OL i Tokyo 2020.

Alt gik efter planen. Nationspladsen til Nacra 17-båden blev sikret. Den blev tildelt Cenholt og Lübeck. Men så blev OL udskudt på grund af coronapandemien.

Nu er OL skubbet til næste sommer, men coronapandemien er endnu ikke under kontrol rundt om i verden. Selv med over et år til det udskudte OL, ved ingen, hvordan coronaen udvikler sig, og hvornår den er slået ned.

Det giver bange anelser hos Lin Ea Cenholt.

- Jeg er faktisk nervøs for, at OL bliver aflyst, hvis ikke der kommer styr på coronasituationen. Det er en helt alvorlig bekymring, jeg har, siger hun.

- Så har man lige pludselig brugt seks år på at forberede sig til noget, som så ikke bliver til noget. Det vil være sindssygt, hvis det sker.

I Danmark er genåbningen af samfundet i gang, og coronasituationen lysner. Det gør den flere steder i Europa. Men endnu er der ingen vaccine mod den, og man ved ikke, om der kommer en anden bølge af pandemien.

Dertil er der flere steder i verden, hvor pandemien endnu ikke har toppet, hvilket for et OL, hvor atleter fra hele verden deltager, vil give problemer.

Alt sammen er spekulation lige nu. Men frygten for, at det bliver virkelighed, sidder i den 28-årige sejler. I sejlsport er OL med afstand det største.

Og er man i tvivl om, hvorfor frygten fylder så meget for Lin Ea Cenholt, siger hun meget rammende:

- Hvis jeg fik at vide i dag, at OL var aflyst, så tror jeg, at jeg ville prioritere andre ting i mit liv. Det hele handler om OL. Jeg har så klar en drøm om at stå der og lykkes med at stå øverst på podiet eller tage en medalje, siger hun.

- Det er det ultimative. Det er det, vi ligger ude i minusgrader og sejler for. Det gælder for os begge (hende og Christian Peter Lübeck, red.).

Duoen har EM-bronze og VM-sølv på meritlisten, og hun var selv med som træner for den danske Nacra 17-båd ved OL i 2016 i Rio. Det er den oplevelse, hun har fortsat karrieren for.

- Det er 100 procent det, som hver dag får mig til at gøre de ting, der skal til, siger Lin Ea Cenholt, der ellers følte sig klar til at tage medalje denne sommer.

- Jeg synes, vi var i en god position til at lave et godt OL-resultat nu. Og det er svært at sige, hvor folk er om et år.

- Et år er lang tid for os. Man kan lære meget, man kan vinde meget, og man kan tabe meget. Det er sygt svært at vide, hvad det her kommer til at ende ud i.

Som det står nu, skal OL i Tokyo afvikles fra 23. juli til 8. august næste år.

/ritzau/