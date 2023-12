Årets sidste SailGP-stævne afvikles i denne weekend i Dubai, og den danske båd jagter en topplacering.

Godt halvvejs inde i den fjerde sæson af SailGP er den danske båd tæt på førstepladsen.

Og inden weekendens sejladser i Dubai er målet at komme endnu tættere på den førende australske båd.

Efter de fem første grandprixer fører Australien med 43 point, mens Danmark er noteret for 36 point. USA, Spanien og Storbritannien følger efter med 32 point i det tætte topfelt.

Den danske kaptajn Nicolai Sehested vil slutte året af med en god præstation i sæsonens sjette grandprix. Næste år skal der dystes på vandet i yderligere syv grandprixer.

- Det er selvfølgelig en lang sæson, men vi er meget tilfredse med, hvor vi befinder os lige nu, siger Nicolai Sehested.

- Den store test er, om vi kan holde det kørende gennem Dubai og ind i de næste par events. Det handler udelukkende om at være blandt de tre bedste ved sæsonens slutning, siger han.

Australien er på papiret svækket til årets sidste dyst, da holdet er uden Tom Slingsby. Kaptajnen er på barsel og derfor ikke med i Dubai. I stedet skal australierne have USA's tidligere kaptajn Jimmy Spithill ved roret.

Nicolai Sehested regner ikke med, at udskiftningen vil påvirke australiernes præstation negativt.

- Det er ikke en dårlig stedfortræder. Jimmy har sejlet i disse både i årevis og viser gang på gang, at han er blandt de bedste. Han vandt sin sidste event i Cadiz, og han vil gøre sit for at understrege sine evner.

- Det bliver interessant at se, om australierne ændrer deres stil, men jeg forventer ikke et stort fald i præstationen, lyder det fra Nicolai Sehested.

I de første tre sæsoner af SailGP er det ikke lykkedes Danmark at ende på podiet for sæsonen.

Sidste år endte det med en samlet dansk sjetteplads. En samlet podieplacering er det danske mål i sejlsportens svar på Formel 1.

/ritzau/