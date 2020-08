Rasmine Laudrup er stolt af sin kæreste, Cathrine Dufour. Faktisk har hun svært ved at finde ord for det.

Det skriver hun i et opslag på Instagram, hvor hun jubler over kærestens seneste præstation i dressur.

'I går deltog min bedre halvdel i sit første Grand Prix med otteårige Vamos Amigos og vandt. Den tredje Grand Prix-hest, hun har trænet op, i en alder af kun 27 år,' skriver Rasmine Laudrup i opslaget.

Grand Prix er den sværeste klasse inden for dressur, og derfor er det da også en stor præstation, den danske OL-stjerne fredag hev frem.

'I går deltog min bedre halvdel i sit første Grand Prix med otteårige Vamos Amigos og vandt. Den tredje Grand Prix-hest, hun har trænet op, i en alder af kun 27 år,' 'Jeg kan ikke beskrive, hvor stolt jeg er over, at du er min, og at jeg får lov til at dele disse drømme og øjeblikke med dig,'

Og netop fredagens resultat har da også været med til at gøre, at Rasmine Laudrup lige nu har svært ved at få armene ned over det liv, kæresteparret har skabt for hinanden.

'Jeg kan ikke beskrive, hvor stolt jeg er over, at du er min, og at jeg får lov til at dele disse drømme og øjeblikke med dig,' står der videre i opslaget, der viser det lykkelige par sammen.

Opslaget er da også allerede blevet kommenteret af Cathrine Dufour, der takker sin bedre halvdel for den altid store støtte:

'Tak, fordi du altid er der, skat. Det betyder så meget. Kun med dig i ryggen lykkes det.'

Det lykkelige øjeblik sker kun få dage efter, Rasmine Laudrup måtte sige et smertefuldt farvel til en anden helt speciel hest.

I et tårevæddet opslag skrev hun i sidste uge om, hvordan det skar i hendes hjerte at skulle sige farvel til hesten Nadal, som Laudrup har knyttet tætte bånd med.

Siden 1. januar har kæresteparret drevet virksomhed i Roskilde, hvor de uddanner og sælger heste.

Tilbage i februar stod Laudrup og dressurrytteren Dufour frem som kærester, og nu danner de fælles front både professionelt og privat.