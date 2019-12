'Hvad fanden skete der lige?'

Sådan skriver den danske dressurstjerne Cathrine Dufour i et opslag på Instagram.

Det sker i kølvandet på, at hun søndag tog en sejr af de helt store ved Saab Top 10 (stævne for verdensranglistens top-10, red.).

'Jeg er uden tvivl den heldigste pige i verden, fordi jeg har Cassidy i mit liv. Tak, Cassy,' skriver en lykkelig Cathrine Dufour om sin snart 17-årige vallak.

Med et flot ridt på Friends Arena til tonerne af blandt andet 'Ain't nobody' af Felix Jahn var det danskeren, der kunne knytte næverne og træde øverst på præmiepodiet for at lade sig hylde, da hun efter sin Grand Prix Freestyle (det sværeste dressurprogram, hvor der rides til musik, red.) med hesten Atterupgaards Cassidy fik svimlende 89.445 procent.

»Tænk engang, min lille røde pony, som nogle engang sagde aldrig ville blive en Grand Prix-hest,« sagde den overvældede danske dressurrytter på svensk tv, skriver Ridehesten.

»Jeg har redet ham i 10 år, og han er ikke bare min hest, men også min ven og min 'partner in crime', og jeg skylder ham alt. Jeg kommer til at flyve hele vejen hjem til Danmark,« jublede hun videre.

Sejren i sig selv var ikke det eneste, Cathrine Dufour kunne fejre. For det første satte hun personlig rekord. Og for det andet lykkedes det hende at slå den tyske dressurdronning Isabell Werth.

Det er sket før, men det er første gang nogensinde, at Dufour har slået tyskerens hest Weihegold, som red sig ind på andenpladsen. Et par, der ellers har siddet tungt på dressurtronen.

»Nu er alle glade, fordi en anden en mig vandt. Så er jeg til gengæld glad for at kunne vende frygteligt tilbage næste gang. Det er o.k.,« sagde Isabell Werth med et smil efterfølgende ifølge Aftonbladet på et pressemøde.

Her lød det kort og godt fra den danske vinder:

»Det var sjovt i dag.«

Cathrine Dufour og Atterupgaards Cassidy var en af de danske ekvipager, da der blev afholdt OL i Rio i 2016.

Her landede de på en individuel 13.-plads. Dengang var Isabell Werth også med på Weihegold, og de to vandt sølv, ligesom de i 2017 vandt EM-guld.

Når der bliver afholdt OL i Tokyo i 2020, er det dog ikke lagt fast, at det er Atterupgaards Cassidy, som Cathrine Dufour tager med. Valget står mellem ham og den ni-årige Bohemian, har Dufour, der i januar 2017 vandt 'Bestsellers Olympiske Håb, tidligere fortalt.

Lige nu kan hun dog nyde weekendens sejr, som i første omgang er blevet fejret med en køretur hjem til Danmark og en tur på McDonald's, afslører danskerens Instagram Story.