Danske atleters medaljehøst i 2018 var ikke på niveau med 2014 i sommerolympiske discipliner.

Danske sportsudøvere med OL i kikkerten gik ned på medaljefronten i 2018.

I kampen mod verdenseliten blev det i år til fem danske VM-medaljer i sommerolympiske discipliner.

Det er tre medaljer færre end i 2014. Året, som Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF) holder tallet op imod.

- Vi må konstatere, at det ikke er så mange medaljer som i det år, vi sammenligner os med, siger Team Danmarks direktør, Lone Hansen.

- Det er flotte resultater, men medaljehøsten bærer præg af, at vi ikke har haft helt samme niveau som i 2014, siger hun.

Spørger man Lone Hansen, er der dog ikke meget, der adskiller danskerne fra den absolutte verdenstop.

Team Danmark-direktøren peger på, at danskerne har fået flere placeringer i top-8 ved verdensmesterskaber i 2018 end i 2014. Det er bare det sidste, der mangler.

- Der er snævert i toppen, og det er svært at få medaljer. Svært på den måde, at det er meget små marginaler, der afgør, om man får en placering i medaljerækkerne eller ej, siger Lone Hansen.

- Jeg er ikke helt på den negative klinge i forhold til antallet af medaljer. Jeg kan se, at der er et super potentiale til at præstere i toppen.

- Nu bliver opgaven i fællesskab med specialforbundene at veksle de mange top-8-placeringer til medaljer frem mod 2020, lyder det fra direktøren.

Medaljenedgangen får heller ikke DIF til at gå i panik.

Det understreger Morten Rodtwitt, der ud over at være leder i Team Talent og Elite er chef de mission for det danske OL-hold.

- Jeg er altid optimist og tror på det, indtil det modsatte er bevist. Jeg bliver ikke yderligere bekymret over ikke at tage mere end fem medaljer i OL-discipliner i år.

- De ting, vi har sat i værk, kommer til at gøre en forskel i 2020, siger Morten Rodtwitt.

Der er dog lidt at leve op til for de danske udøvere. De 15 medaljer ved OL i Rio var et exceptionelt godt resultat set med danske briller.

Morten Rodtwitt erkender, at det kan blive svært at nå helt op på samme niveau.

- Vi kan ikke sammenligne os med Rio. I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Det var helt ekstraordinært, siger han.

Team Danmark og DIF's medaljestatistik er baseret på antallet af medaljer ved EM og VM.

Store danske triumfer som Caroline Wozniackis grand slam-titel, Michael Valgrens sejr i Amstel Gold Race og All England-sejren i damedouble tæller derfor ikke med.

/ritzau/