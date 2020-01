'En af vores tids legender'.

Sådan skriver Andreas Helgstrand i et rørende opslag på sin Facebook.

Det sker, efter det i Ridehesten er kommet frem, at hans tidligere makker - hesten Blue Hors Don Schufro - er død.

'Det er utrolig trist, at en af verdens bedste hingste ikke længere lever,' skriver den danske dressurstjerne, som selv har haft store oplevelser med netop Don Schufro, der blev lige knap 27 år gammel.

Andreas Helgstrand på Don Schufro ved OL i 2008. Foto: DAVID HECKER

Sammen fik de to mere end 30 sejre i klassen Grand Prix, og det største resultat - som Andreas Helgstrand også selv nævner - var OL-bronzemedaljen i Hong Kong tilbage i 2008. I den individuelle konkurrence blev de nummer 11. Samme år blev de to også danmarksmestre.

'Han er i sandhed en af vores tids legender, og er fader til et utal af heste, der har vist sig som sande vindere i alt fra unghestechampionater til OL,' skriver Helgstrand og fortsætter:

'Han er en helt unik hest, der har gjort sig bemærket i store dele af verden - og heldigvis lever hans gener videre i de mange afkom, han er fader til,' skriver Andreas Helgstrand i den fine hyldest, som også har fået mange reaktioner, ligesom flere skriver, at Helgstrand og Don Schufro var et fantastisk makkerpar.

Blue Hors Don Schufro har i mange år været et flagskib for stutteriet Blue Hors, og det er en hest, der også har fået stor opmærksomhed udenfor den danske grænse for både præstationerne på banen men også for dens afkom.

Nathalie zu Sayn-Wittgenstein (tv.), Anne vaan Olst og Andreas Helgstrand med deres OL-medaljer i 2008. Foto: DAVID HECKER

Det er ikke kun på Blue Hors Don Schufro, at Andreas Helgstrand har været med til OL. Det samme var han i 2004 på Blue Hors Cavan, og i 2006 vandt han VM-sølv på hoppen Blue Hors Matiné.

Andreas Helgstrand var ansat på Blue Hors i syv år, indtil han i efteråret 2008 startede sit eget sted 'Helgstrand Dressage'. Her køber han selv heste i en tidlig alder, som han træner og uddanner til et højt niveau, hvorefter han sælger dem videre.

Det har før været fremme, hvordan virksomheden har klaret sig særdeles godt.

I seneste regnskabsår skabte Helgstrand Dressage ApS et pænt millionoverskud. Helt nøjagtig 75 millioner kroner ud af en omsætning på 416 millioner kroner.