OL i Tokyo bliver anderledes end tidligere sommerlege, og den danske OL-chef varsler ændrede familieplaner.

Intet bliver, som det plejer ved OL i Tokyo til sommer på grund af coronapandemien.

Seneste melding fra Tokyo går på, at atleternes familier nok er nødt til at blive hjemme.

Det oplyste Tokyos OL-chef, Seiko Hakamuto, onsdag til et japansk medie.

Den udmelding kommer, efter at Kyodo News tirsdag skrev, at udenlandske tilskuere heller ikke får adgang til legene. Det skrev det japanske nyhedsbureau på baggrund af anonyme kilder med kendskab til sagen.

Søren Simonsen, den danske chef de mission for OL, vurderer, at det peger i retning af, at atleterne kan se frem til ændrede familieplaner.

- Med den usikkerhed, der er i forhold til bevægelsesfrihed, tror jeg måske også, at det er klogt at revurdere, om man som atlet skal have sin familie med derover.

- For atleterne bliver begrænset i deres bevægelsesfrihed mellem arenaerne og der, hvor de bor, siger Søren Simonsen.

Ved tidligere sommerlege har atleter kunnet tage familie med, men det er der ikke lagt op til denne gang fra de japanske arrangørers side.

- Det får jo betydning for atleterne. Jeg tror egentlig, at flere af atleterne havde tænkt OL i Tokyo i 2020 som et sted, hvor man også havde lyst til at tage sin familie med. Mere end man måske gør til et EM eller VM og så videre.

- Så det er klart, at der er lokale familieplaner, der bliver ændret. Men efterhånden er OL i Tokyo anderledes på mange punkter. Det er man jo nødt til at forholde sig til, siger Simon Sørensen.

Det er heller ikke længere lige så tiltrækkende at tage familien med til Tokyo for atleterne, der følger med i udviklingen med coronapandemien og dens mange restriktioner.

Hvis atleter ikke må tage familie med, bør det ikke gå ud over de sportslige præstationer, mener Simon Sørensen.

- Det forventer jeg ikke. Grundlæggende har jeg den holdning til vores atleter, at de arbejder enormt professionelt. Så jeg er sikker på, at det ikke kommer til at få en effekt, siger han.

Endnu har Japan ikke meldt noget officielt ud endnu, så alt skal tages med forbehold.

Men hvis en atlet eksempelvis er blevet mor, kan der så tages hensyn, så ægtefællen i det tilfælde kan komme med? Det er et af de mange spørgsmål, der afventes svar på.

- Vi ved ikke, om det gælder alle, eller om vi får lov at tage nogle med.

- Vi skal vælge, hvad der er bedst i forhold til det sportslige niveau. Og hvem ved, om der også kan tages hensyn til en atlet, der for nylig er blevet mor. Det kunne godt tænkes, siger Simon Sørensen.

Han afventer dog en officiel udmelding fra Japan.

- Sådan er det blevet med OL i Tokyo. Det er nemmere, når vi får reel viden om det. Det er en vild verden, vi lever i lige nu. Vi glæder os til at få nogle endelige svar, og så har vi stadig tid til at forberede os, siger han.

OL, som er udsat fra 2020 til 2021, afvikles fra 23. juli til 8. august.

/ritzau/