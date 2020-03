På en studietur til Tokyo erfarede dansk OL-delegation, at hypen om coronavirus er minimal hos OL-værten.

Mens adskillige sportsarrangementer verden over udsættes eller aflyses, og hypen om coronavirus er stigende i Danmark, forholder det sig anderledes i Tokyo og Japan, der skal være vært for OL til sommer.

Det fortæller chef de mission i Danmarks Idrætsforbund (DIF), Søren Simonsen.

I den forgangne uge var han i spidsen for en dansk delegation med sportscheferne fra de enkelte sportsforbund, der var i Tokyo for at inspicere OL-forholdene på en slags studietur.

- I Japan er der ikke den store corona-hype. Det fyldte overraskende lidt. Når myndighederne i Japan kommer med en udmelding, har man en befolkning, der lever op til anbefalingerne. De tager forrygende godt hånd om corona, siger Simonsen.

Han påpeger, at der er en meget lille udvikling i antal smittede trods tætheden i Tokyo.

- Man fornemmer, at de følger anbefalinger som ikke at stå for tæt, vaske hænder, undgå at nyse i offentlighed, og i forvejen går de med masker om vinteren for at undgå bakterier.

- Som delegationsleder spurgte jeg selvfølgelig ind til, hvordan vi skal forholde os til det, og vores kontaktperson i Japan, som vi har stor tillid til, nedtonede tankerne om det. Vi har ikke på noget tidspunkt følt os utilpas, siger OL-chefen.

Han er slet ikke bekymret for, at de danske OL-deltagere lader sig påvirke i deres forberedelse til OL.

Som eksempel fremhæver han cykelrytteren Michael Mørkøv, der op til søndagens parløb ved VM tilbragte en dag i karantæne på sit hotelværelse, fordi han tidligere på ugen var med i etapeløbet UAE Tour, der blev ramt af coronafrygt.

Mørkøv fik dog grønt lys til at køre søndag og vandt VM-guld i suveræn stil med makkeren, Lasse Norman Hansen.

- I et interview blev Mørkøv spurgt til, hvordan det følelsesmæssigt havde været i det døgn, hvor han først var i karantæne og næste dag var verdensmester.

- Han svarede, at han ikke havde skænket det en tanke, men kun haft fokus på præstationen. Det er så detaljeafhængigt, at hvis man tænker på alt muligt andet, så går det ikke, påpeger Søren Simonsen.

Han mener, at den professionalisme præger hele miljøet, også sportscheferne.

- De holder snuden i rillen og går efter den optimale forberedelse, Så kommer der måske en udmelding på et tidspunkt om, at noget ændrer sig, og først da forholder de sig til det.

I spidsen for studieturen var den danske chef de mission generelt ovenud tilfreds med de fire dage i Tokyo.

Logistiske udfordringer, OL-byen, venues og arenaer blev set an, den danske delegation fik sparret, og de enkelte sportschefer havde lejlighed til at stille spørgsmål til de ansvarlige for de enkelte discipliner.

- Turen gav god værdi. Vi er meget, meget tilfredse med en god fornemmelse i maven. Vi fik øje for detaljer, som jeg tror, får afgørende betydning for nogle af præstationerne i den sidste ende, siger Søren Simonsen.

OL afvikles fra 24. juli til 9. august. DIF forventer 90 til 100 danske deltagere.

/ritzau/