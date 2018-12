Den tidligere danske VM- og OL-medaljevinder i dressurridning, Andreas Helgstrand, har grund til at trække på smilebåndet i disse dage.

Den 41-årige rytters hestevirksomhed, Helgstrand Dressage, der blandt andet står for køb og salg af heste, har nemlig offentliggjort regnskabet for 2017/18, som viser et overskud efter skat på 110 millioner kroner.

Det skriver finans.dk.

»Vi er bare blevet større og større i markedet. Jeg har de seneste år gjort rigtigt meget ud af at købe et virkelig godt varelager. Jeg køber de unge heste tidligt og tør også give noget for dem. Når så folk skal bruge dem senere hen, er der rigtig mange, der lige tjekker, hvad vi har på hylderne,« siger Andreas Helgstrand til mediet.

Foto: Henning Bagger

Regnskabet viser også, at omsætningen det seneste år er vokset til omkring 400 millioner kroner, hvilket er mere end en fordobling på bare et par år.

Andreas Helgstrand, der fik en bronzemedalje ved OL i 2008 i Beijing, har opbygget virksomheden gennem de sidste ti år.

Tidligere var han tilknyttet Lego-ejer Kjeld Kirk Christiansens stutteri i Blue Horse, men i 2008 startede han så sit eget salgs- og træningscenter i Vodskov i Nordjylland. Firmaet har sidenhen vokset sig stort, og særligt i år er der sket en stor fremgang.

Det skyldes blandt andet, at danskerens firma i 2017 tog et stort spring og åbnede en filial i USA - nærmere bestemt i Wellington, Florida.

Andreas Helgstrand viser her stolt sin OL-bronzemedalje frem. Den vandt han sammen med Anne vaan Olst og Nathalie zu Sayn-Wittgenstein ved de Olympiske Lege tilbage i 2008 i Beijing. Foto: DAVID HECKER

Tilbage i februar i år åbnede toprytteren så også en hingstestation i Hagen i Tyskland, hvor der sælges sæd fra præmiehingste til bedækninger i hele verden.

For godt et år siden var danskeren også svært begejstret for sin forretning, der dengang også var en stor succes.

»Det havde jeg ikke min vildeste fantasi forestillet mig. Det er gået langt bedre, end jeg troede det ville. Jeg ville bare have været glad, hvis vi overlevede. Da jeg blev selvstændig (i 2008, red.) var det jo en satsning. Jeg valgte at springe ud i noget nyt,« sagde han dengang i et interview til B.T.

Andreas Helgstrand kan udover en OL-bronzemedalje også bryste sig af at have vundet både sølv og bronze ved et verdensmesterskab. Det skete tilbage i 2006.

På den danske scene var han tidligere også en markant profil. Han vandt således DM i dressurridning fire år i træk fra 2005 til 2008.