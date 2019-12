Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck avancerede til samlet tredjeplads i Nacra 17 ved VM i sejlsport.

Det trækker op til en dansk medalje ved VM i sejlsport, der afvikles ud for Auckland i New Zealand i denne uge.

I Nacra 17 avancerede Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck således til en samlet podieplacering ved lørdagens sejladser.

De leverede en stabil serie i de tre sejladser, hvor de placerede sig som nummer otte, fem og syv, og det rakte til at avancere fra fjerde- til tredjepladsen.

Den danske duo er syv point fra italienerne på førstepladsen, men er kun et point efter australierne på andenpladsen. Samtidig er der seks point ned til briterne, der ligger nummer fire.

Søndag slutter VM med to fleetsejladser i guldfeltet og et Medal Race med dobbeltpoint for top-10, oplyser Sejlerlandsholdet på Facebook.

/ritzau/