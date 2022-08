Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nicolas Dalby er vant til at kæmpe en mod en i et bur mod et andet menneske med et vanvittig hårdt pres, hvor hvert slag eller spark kan udgøre forskellen på sejr eller nederlag og succes eller fiasko.

Alligevel kunne han godt blive lidt nervøs for at deltage i et realityprogram.

»Min største frygt var at miste overblikket og lave nogle åbenlyse fejl, som på tv ville fremstå fuldstændig idiotiske,« griner Nicolas Dalby, der skal deltage i TV 2s populære program 'Korpset'.

I programmet ved Dalby og resten af deltagerne ikke, hvad der skal ske. De ved ikke, hvornår de får søvn, hvor meget søvn de får, hvornår de får mad, eller hvornår den næste opgave kommer.

Foto: Nicolas Dalby. Vis mere Foto: Nicolas Dalby.

Den usikkerhed tiltalte MMA-kæmperen og var en af grundene til, at han sagde ja til at medvirke i TV 2-programmet.

Programmet tvang Nicolas Dalby til at lære sig selv at kende. Han har efter eget udsagn en tendens til at være hård ved sig selv, og det er der en naturlig grund til.

»Jeg sammenligner mig selv med den bedste halve procent af sportsudøvere i hele verden,« siger Dalby og fortsætter:

»Det gør – på godt og ondt – at jeg ubevidst kommer til at underkende mine egne styrker.«

Ifølge Dalby handler det om den hårfine grænse mellem selvsikkerhed og selvfedme. Og det var noget, MMA-kæmperen blev klogere på gennem sin deltagelse.

»Jeg har fået en større indsigt i, hvor stærk jeg er,« siger han.

Livet har dog ikke altid været en dans på roser for den 37-årige MMA-kæmper.

Han kom ind i kampsportens verden i teenage-årene for at forsvare sig imod den mobning, han blev udsat for.

I 2013 ramte en af de hårdeste perioder den nu 37-årige MMA-kæmper. Han blev ramt af en svær depression, og midt i alt det mentale kaos blev han tilbudt en kontrakt med Ultimate Fighting Championship – det højeste niveau en MMA-kæmper kan dyste på.

Han passede samtidig ikke på sin krop, fordi alkohol og byture fik lov til at fylde for meget. Til sidst blev han smidt ud af UFC, efter han tabte to kampe.

Hvordan har det påvirket dig at have depression?

»Det var den hårdeste periode i mit liv. Det var ikke fedt at gennemgå. Men jeg kan ikke andet end at værdsætte den læring, jeg har fået af det og af at genopbygge mig selv. Jeg har fået nogle værktøjer, der gør, at jeg er en bedre person og en stærkere person, end jeg ellers ville have været, hvis ikke jeg havde gennemgået en depression.«

På ryggen har Nicolas Dalby fået tatoveret en fønix, som symbol for at rejse sig og finde vejen tilbage. Foto: Palle Schultz. Vis mere På ryggen har Nicolas Dalby fået tatoveret en fønix, som symbol for at rejse sig og finde vejen tilbage. Foto: Palle Schultz.

Selvom redskaberne for MMA-kæmperen har været banale, som han selv udtrykker det, var det redskaber, som kunne hjælpe ham i programmet, hvor uforudsigeligheden er den største faktor for deltagerne.

Nicolas Dalby skulle stoppe op, tænke rationelt og lave en plan. Han skulle med andre ord have styr på sine ting, for ellers kunne motivationen forsvinde med et 'hvad nu hvis'.

»Jeg fandt en ro i at stole på, at jeg gjorde det, så godt jeg kunne,« fortæller han.

I dag har den 37-årige MMA-kæmper det rigtig godt.

I juli vandt han sin første UFC-kamp, siden han i november sidste år blev alvorligt skadet, og han står i det hele taget bedre i dag. Han har lært at strukturere sit liv, så depressionen ikke påvirker ham fra dag til dag.

»Jeg er bedre rustet end nogensinde før til at kunne stå imod dem og få det bedst mulige udbytte ud af udfordringerne – men også de gode ting, der kommer min vej,« siger han.

Netop gode ting kommer til den, der venter. Og det gør Dalby nu. Sammen med sin manager arbejder han på at få en ny UFC-kamp i november i år.