Mark. O. Madsen vandt i aftes efter tre omgange i Frederikshavn over Mathew Bonner ved Cage Warriors Academy-stævnet i Frederikshavn.

Han fortæller til B.T., at han er både glad, lettet og stolt over sejren.

»Jeg kæmper for at vinde, en sejr er en sejr. Jeg er på 6-0 nu. Jeg formår at bevæge mig videre nu,« siger MMA-krigeren og tilføjer:

»Når jeg kæmper, er jeg under ualmindeligt stort pres. Der er ingen titler på spil eller yderligere glamour. Der er kun mælk og brød på højkant for mig, så jeg skal vinde.«

Han er godt tilfreds med kampen, som han i store dele kontrollerede. Han havde flere gange låst sin modstander, og det gav pote.

»Vi fulgte gameplanen. I bund og grund skal jeg kontrollere min modstander, og det fik jeg gjort i store dele af kampen. Han formåede at udnytte sin højde og sin tyngde og fik meldt sin ind i perioder. Han troede, han var bedre i bedre flere aspekter af sporten, men lige i brydning har han en vej endnu. Men han var sej. Han kom for at kæmpe, selvom der blev varslet, at han var en walk-over. Han var den hårdeste modstander, jeg har mødt,« siger den tidligere bryder.

Kampen begyndte dramatisk, da Mathew Bonner vejede 1,5 kilo over det tilladte og siden nægtede at tabe sig. Mark O. Madsen besluttede sig dog for at kæmpe kampen alligevel, men modstanderen kalder han for 'respektløs'.

»Jeg håber, det får konsekvenser. Jeg mener, det er respektløst at flyve ind til et andet land to dage før og misse en indvejning på den måde. Jeg har brydet mere end 3.000 kampe, og jeg har aldrig misset en vægt. Lige meget om jeg skulle tabe otte, seks eller fire kilo. Det er ikke spørgsmål om vægt, men om planlægning. Som en god træner sagde til mig: 'Klarer du ikke vægt, så har du entet spist for meget eller drukket for meget,« afslutter han.

Mark O. Madsen roser desuden de mange fans, der var mødt i Frederikshavn.

Mark O. Madsen er Danmarks bedste bryder og har både EM-, VM- og OL-medaljer på cv'et.

Danskeren går efter at komme til USA og dyste i Ultimate Fighting Championship (UFC), hvor der er store penge på spil, skriver Ritzau.