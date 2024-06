25-årige Gustav Lundholm Nielsen blev nummer syv i sin semifinale i 400 meter ved EM i atletik.

Det blev ikke til en finaleplads for den 25-årige dansker Gustav Lundholm Nielsen i 400 meter ved EM i atletik.

Den danske løber blev i sin semifinale nummer syv, hvilket ikke er nok til at avancere til finalen på det olympiske stadion i Rom.

Nummer et og to i de tre semifinaler går i finalen, mens de to bedste tider ud over det også er finaleklar.

Lundholm Nielsen løb i den anden semifinale i tiden 46,01 sekunder.

Det rakte til den 20. bedste tid i semifinalen blandt de 24 løbere.

Danskeren startede godt ud, men løb på de sidste 100 meter en smule tør for kræfter.

Lundholm Nielsens semifinaletid var en smule dårligere end tiden i det indledende heat, der lød på 45,84 sekunder.

I danskerens semifinale var det britiske Charles Dobson og tyskeren Jean Paul Bredau, der løb med de to semifinalepladser. De to løb i tiderne 44,65 sekunder og 45,03 sekunder.

/ritzau/