Sprinteren Simon Hansen fik chancen på grund af en rivals skade og blev nummer syv i EM-finalen i 100 meter.

Fra at være helt ude af EM-finalen i 100 meter fik Simon Hansen alligevel en plads blandt de otte bedste.

Og i selve finalen på det olympiske stadion i Rom blev den danske sprinter nummer syv. Det gjorde han i sin personligt bedste tid, som lød på 10,19 sekunder.

Et historisk flot resultat i en disciplin, hvor Danmark ikke plejer at kunne være med. Det var første gang, at en dansker var med i en finale ved EM.

Det var dog først efter en hel del drama, at Simon Hansen overhovedet deltog i finalen.

For i første omgang formåede den danske sprinter akkurat ikke at kvalificere sig til finalen. Han manglede faktisk blot én hundreddel af et sekund fra at nå finalen.

25-årige Hansen blev nemlig nummer fire i sin semifinale i tiden 10,22 sekunder.

Dermed blev han samlet nummer ni på tværs af de tre semifinaler, lød det officielle resultat. Kun de otte bedste gik videre til finalen.

Men kort før finalen skete der en drastisk ændring. Tyskeren Robin Ganter, som blev noteret for tiden 10,21 sekunder, trak sig med en skade.

Og så var det pludselig Simon Hansen, der fik chancen i finalen. Den greb han med sin bedste tid og en flot syvendeplads ved EM.

Simon Hansen var den første danske mand siden FIF-atleten Knud Schibsbye i 1950 til at gå videre fra indledende heat ved EM.

Italieneren Lamont Marcell Jacobs vandt EM-guldet i 100 meter i overlegen stil i tiden 10,02 sekunder.

Tidligere lørdag kvalificerede den danske løber Gustav Lundholm Nielsen sig til semifinalerne i 400 meter ved EM.

Han blev kun nummer fem i sit indledende heat, men hans tid på 45,84 sekunder var 12.-hurtigst af alle på tværs af de tre heats.

Det gav en plads i semifinalerne, som løbes søndag aften.

Ole Hesselbjerg i 3000 meter forhindringsløb formåede ikke at løbe sig i finalen, ligesom Caroline Bonde Holm heller ikke kom videre til finalen i kvindernes stangspring.

/ritzau/