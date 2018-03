Der er lagt op til en drabelig duel mellem to danske Counter-Strike-hold til Copenhagen Games. North og Heroic er de to store favoritter og vil begge gøre alt for at skyde sig til tops ved e-sportsturneringen i Bella Center i København.

Høj musik, tonsvis af spillere på forskellige niveauer og konstante jubelbrøl. Stemningen i Bella Center er intens, og man mærker hurtigt ‘gamer-feberen’, når man træder ind i hallen. Computerskærme, ledninger og fans i yndlingstrøjen pryder billedet, og på scenen sidder de helt store spillere koncentreret foran deres skærm, mens supporterne har taget plads på stolene foran begivenhederne.

På scenen er danske North og Heroic de to store forhåndsfavoritter. Begge hold går ind til turneringen med målet om at imponere de danske fans i København, men for Heroic er målet også at bevise, at de er det næstbedste hold i Danmark efter Astralis.

»Det er helt klart en motivationsfaktor at kunne møde og slå North. Den indbyrdes kamp betyder helt sikkert noget, og vi vil være det næstbedste hold i Danmark. Det ville være en kæmpe fjer i hatten, hvis vi kunne slå dem - både i forhold til ranglisten, men også for spillernes egen selvtillid,« siger Kasper Hvidt, der er sportsdirektør i organisationen RFRSH, der ud over Heroic også har Danmarks bedste hold, Astralis, i stalden.

Rivalisering eller ej

Heroic og North ligger i øjeblikket side om side på verdensranglisten, hvor North for nyligt kravlede op på 14. pladsen, mens Heroic er at finde én plads længere nede. Tidligere var North ellers med helt fremme og truede Astralis’ titel som Danmarks bedste hold. Men på trods af den nye situation, så får det ikke North til at rette blikket over på den nye rival.

»Hvis du spørger spillerne, så er de egentlig fuldstændig ligeglade med, om modstanderne hedder Heroic eller Astralis, og om de er fra RFRSH eller en anden organisation. De vil bare vinde alle kampe,« fortæller pressechef for North, Christian Slot.

Den køber Heroic dog ikke, og de er overbeviste om, at rivaliseringen mellem de to hold er et tema i begge lejre.

»Den indbyrdes magtkamp betyder helt klart noget. Det gør det også for dem, selvom de siger noget andet. Jeg har ikke nogen Twitter-profil, men jeg kan forstå, at North også prikker til os derinde, så et eller andet betyder det jo nok,« siger sportsdirektør i RFRSH, Kasper Hvidt.

Tidligere har der da også været en Twitter-fight mellem de to mandskaber, hvor North-spilleren Mathias 'MSL' Lauridsen blandt andet skrev, at der ville blive taget hævn næste gang de to hold mødes. Men North, der er ejet af FCK og Nordisk Film, fortæller, at det blot er en del af Counter-Strike, som det er i dag.

»Jeg ved godt, at der kommer nogle små stikpiller på Twitter, men det er jo noget, der hører med, og noget der er med til at give liv til den her scene. Hele Counter-Strike-scenen er bygget på drillerier holdene imellem. Men der er ikke nogen særlig rivalisering mellem os og Heroic,« siger pressechef for North, Christian Slot.

Rivalisering eller ej, så er det to dybt fokuserede hold, der træder ind på scenen til Copenhagen Games. Lørdag aften spilles finalerne så, og måske er det her, vi får svar på, hvem der Danmarks næstbedste Counter-Strike-hold.