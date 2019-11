Rebekka Ziska Dahl opgraderede til sølv efter fire bronzemedaljer, men er alligevel skuffet.

Rebekka Ziska Dahl hentede torsdag endnu en VM-medalje i ju-jitsu til samlingen.

I vægtklassen op til 57 kilo vandt den 23-årige dansker sølv efter fire gange tidligere at have fået bronze med hjem.

Det skriver Ju-Jitsu Danmark i en pressemeddelelse.

Trods opgraderingen er den danske kæmper skuffet efter finaletabet til den regerende verdensmester, belgieren Licai Pourtois.

- Jeg er ret skuffet over min finalepræstation. Jeg var ikke skarp nok, og det kostede mig guldet. Min modstander og jeg har mødt og vundet over hinanden på skift, så jeg ved, at pladsen øverst på podiet ligeså godt kunne have været min.

- Jeg både kunne og burde have gjort det bedre! Det skal jeg lige sluge. Men jeg trøster mig trods alt med, at det er sølv og ikke bronze, jeg rejser hjem med i år, siger Rebekka Ziska Dahl i pressemeddelelsen.

Det er femte år i træk, at hun vinder en VM-medalje.

I 2017 vandt Rebekka Ziska Dahl World Games.

/ritzau/