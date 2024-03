Hun er 40 år gammel, har to små drenge hjemme i Danmark og så smadrede hun al modstand ved ultraman-konkurrencen i Arizona og er klar til VM på Hawaii.

Natten til mandag debuterede den danske triatlet Michelle Vesterby i en objektivt set frygtelig disciplin: Ultraman som består af 10 km svømning samt 145 km cykling på dag 1, 275 km cykling på dag 2, og et dobbeltmaraton på dag 3.

Hun vandt - ikke bare over sine kvindelige konkurrenter, men over alle. Sidste år kom de otte bedste i fra herrekategorien, men det blev lavet om i år. Desuden satte hun ruterekord for kvinderne.

»Jeg klarede den. Sikke en vanvittig oplevelse,« lyder det kortfattet fra Vesterby på hendes Instagram-profil.

Det blev fejret med burger og drinks efterfølgende.

Sejren betød, at hun samtidig kan gøre sig klar til VM på Hawaii senere på året, hvilket har været en stor drøm for hende.

Til B.T. har hun tidligere fortalt, at hun altså IKKE var i gang med at stoppe karrieren, hun har i stedet kastet sig ud i en endnu mere omfattende disciplin end de ironman-konkurrencer, Danmark tidligere har kendt hende for.