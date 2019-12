Et dansk hold skal tage kampen op mod andre store sejlsportsnationer i katamaran-kapsejladsen SailGP.

Når anden sæson af kapsejladsen SailGP begynder i februar, bliver det med et dansk hold i feltet.

Onsdag har SailGP offentliggjort, at danskerne skal være med i konkurrencen i 2020-sæsonen. Her skal den danske F50-katamaran kæmpe mod besætninger fra seks andre lande.

Nicolai Sehested, der tidligere har været rorsmand ved Volvo Oceans Race, skal være rorsmand på den danske båd. Den tidligere OL-sølvvinder i finnjolle Jonas Høgh-Christensen skal være team manager.

SailGP blev afviklet for første gang i 2019. Her endte Australien med at vinde foran Japan, Kina, Storbritannien, Frankrig og USA. Vinderen af SailGP scorer en million dollar.

Den danske båd blev for nylig præsenteret i New Zealand af et testhold fra ligaen. F50-katamaranerne kan skyde en fart på over 50 knob.

2020-sæsonen åbner i Sydney 28. og 29. februar. Hele programmet for den kommende sæson er ikke præsenteret endnu, men det står fast, at der blandt andet skal sejles ud for San Francisco og New York.

Rockwool har indgået et hovedsponsorat for det danske hold. Sponsoraftalen gælder i første omgang i tre år.

