Katrine Koch Jacobsen strålede i kvalifikationen ved EM og tager stor tro på sig selv med til finalen.

Den 24-årige hammerkaster Katrine Koch Jacobsen var på forhånd udpeget som Danmarks bedste bud på en medaljetager ved atletik-EM. Og det prædikat blev bestemt ikke mindre med præstationen i kvalifikationen søndag.

På sit blot andet forsøg sendte hun hammeren ud på 72,88 meter. Sæsonbedste kast, over det direkte kvalifikationskrav til finalen og bedst af alle i hele kvalifikationen.

Hun kunne læne sig tilbage og rette tankerne ind på mandagens finale, mens konkurrenterne kæmpede videre om finalepladserne.

- Det giver helt vildt meget selvtillid til finalen, og at jeg kunne gøre det efter et overtrådt forsøg siger noget om, at min psyke er på plads til dette mesterskab. Det kan jeg tage med videre, siger hun til DR Sporten.

Det er værd at bemærke, at da rumæneren Bianca Ghelber for to år siden vandt EM-guld, skete det med et kast på 72,72 meter. Altså ville Koch Jacobsen kvalifikationskast have været nok til EM-guld ved den lejlighed.

Finalen afvikles fra klokken 21.30 mandag.

