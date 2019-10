Joachim B. Hansen holdt sig til i toppen, mens unge Nicolai Højgaard glider tilbage efter anden runde i Paris.

Den danske golfspiller Joachim B. Hansen endte blandt de bedste efter anden runde af golfturneringen Open de Paris.

Danskeren er på en femteplads, hvor han er seks slag under par.

Stortalentet Nicolai Højgaard, som efter første runde lå blandt de bedste, faldt 41 pladser tilbage efter dagens runde. Han er samlet et enkelt slag over par, hvilket placerer ham på en delt 47.-plads.

Joachim B. Hansen var hverken værre eller bedre end i første runde, da han på golfbanen i Paris igen gik de 18 huller i 68 slag, hvilket er tre slag under par.

I anden runde kunne danskeren notere sig for fem birdies og kun en enkelt bogey. Danskerens stabile niveau sendte ham otte pladser frem i forhold til torsdagens placering, hvor han endte på en delt 13.-plads.

Der er stadig et stykke vej op til førstepladsen, som deles af belgieren Nicolas Colsaerts og sydafrikaneren George Coetzee. De er begge ni slag under par.

Kun to danskere er dermed videre til weekendens finalerunder, da hverken Søren Kjeldsen eller Thomas Bjørn klarede cuttet. Kjeldsen var den bedste af de to, da han endte fire slag over par, mens Thomas Bjørn sluttede turneringen ni slag over par.

Højgaard brugte i første runde blot 67 slag på de 18 huller, mens han i anden runde skulle bruge hele 76 slag for at gennemføre. Den 18-årige dansker fik en svær start, da han på første hul tegnede sig for en triple-bogey.

Nicolai Højgaard blev sidste år kåret til Årets Fund i dansk idræt, og i denne sæson er han så småt begyndt at udfordre topspillerne på European Tour.

I september blev han nummer to i KLM Open i Holland.

