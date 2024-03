Både Rasmus Højgaard og Niklas Nørgaard Møller faldt tilbage, da Qatar Masters blev afgjort søndag.

Både Rasmus Højgaard og Niklas Nørgaard Møller var helt fremme i feltet inden den afsluttende runde ved DP World Tour-turneringen Qatar Masters.

Men søndag smed de begge muligheden for sejr.

Rasmus Højgaard lavede tidligt to bogeys, mens konkurrenterne lavede birdies, og derfor forsvandt chancen for triumf ret hurtigt.

Han formåede at rejse sig en smule på den sidste halvdel af runden, men sluttede dagen i et slag over par.

Han startede dagen som delt etter, men præstationen på den afsluttende runde rakte blot til en samlet placering som delt nummer seks.

Niklas Nørgaard Møller startede dagen som delt nummer fire og var fint med på de første huller. Men allerede på femte hul lavede han dagens sidste birdie, inden han løb ind i en længere række af bogeys.

Det blev sågar til en dobbeltbogey, og han sluttede derfor dagen i fem slag over par. Det rakte til en samlet placering som delt nummer 27.

Japanske Rikuya Hoshino endte med at vinde turneringen. Han delte inden søndagens runde førstepladsen med blandt andre Rasmus Højgaard.

Han sluttede i en samlet score på 14 slag under par, hvilket var fem slag bedre end Rasmus Højgaard på sjettepladsen.

/ritzau/