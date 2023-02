Lyt til artiklen

Tirsdag kom det frem, at Danmark ville trække sig fra flere arrangementer, hvor der kommer repræsentanter fra Rusland og Belarus.

Det danske basketballforbund (DBBF) har sammen med otte andre lande sendt et kraftigt signal til det internationale basketballforbund, FIBA, og nu kræver de svar.

Det fremgår af et hårdtslående brev, som kan læses i sin fulde længde nederst.

Her skriver Danmark, Esland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge, Polen og Sverige under på, at de ikke ønsker at se repræsentanter fra Rusland og Belarus til møder på europæisk plan og verdensplan.

De skriver, at de for længe siden har udtrykt bekymring, men ikke har fået svar, hvilket de kalder »skuffende« og »uacceptabelt«.

I brevet fortæller de, at flere lande forbereder love, der vil kunne fjerne støtten til forbund, hvis de samarbejder eller deltager i samme begivenheder som Rusland og Belarus.

»Således vil det være tæt på umuligt for de nordiske og baltiske lande samt Polen at deltage i FIBA-programmer og sammenhænge, hvor der indgår deltagelse fra Rusland og Hviderusland.«

De er altså bange for, at statsstøtten vil blive fjernet, hvis de indgår på FIBAs nuværende præmisser. Det internationale forbund har hele tiden lænet sig op ad Den Internationale Olympiske Komites linje, men det er ikke godt nok, mener sammenslutningen.

»Hvis ikke de reagerer med støtte, så står det helt klart, at alle nationale forbund vil overveje at trække alle kandidater fra FIBAs kommissioner, systemer og programmer,« skrives der som afslutning.

Tidligere tirsdag fortalte formanden for DBBF, Mads Young Christensen, at Danmark allerede havde meldt afbud til to ting.

Danmark er i basketball-sammenhæng en lille fisk i et stort hav, men et land som Litauen er omvendt en traditionsrig nation, der har vundet medaljer ved OL, VM og EM.

Den danske formand var glad for sammenholdet i regionen og afventer nu svar fra FIBA – om ikke andet forventes det at komme på den internationale generalforsamling i april.

Se brevet her: