Der er ikke meget kærlighed over to muskuløse mænd, der skal ind og slås i et bur i hybrid-sporten Mixed Martial Arts (MMA).

Derfor blev Damir Hadzovics tyske modstander snotforvirret, da den danske top-fighter sendte ham et luftkys og et smil i forbindelse med indvejningen lørdag.

»Jeg gik tæt på. Så kom han tættere på. Så gav jeg ham et luftkys. Vil du kysse mig, spurgte han? Ja, sagde jeg,« siger Damir Hadzovic til B.T inden storkampen i aften, hvor han skal kæmpe om at bevare sin plads i verdens største MMA-organisation, UFC, som er for kampsport, hvad Champions League er for fodbold.

»Han blev helt forvirret og vidste ikke, hvad han skulle sige. Man kunne se, at det påvirkede ham lidt, fordi han forventede, at jeg ville sige nej,« siger Damir Hadzovic.

Den mentale spil stoppede dog ikke ved indvejningen, hvor Damir Hadzovic og Nick Hein blev vejet ind på de omkring tilladte 70 kilo og efterfølgende skulle posere ansigt til ansigt foran verdenspressen i Hamborg.

»Omme bagved sagde jeg, at vi også vil komme til at kysse hinanden i morgen. Øhh. Yes, yes, sagde han og blev lige pludselig flink. Foran kameraerne var han hård. Det var han ikke omme bagved,« siger Damir Hadzovic.

Damir Hadzovic har kæmpet 15 kampe som professionel MMA-fighter. Han fik sin UFC-debut tilbage i 2016 og har indtil videre kæmpet tre kampe på allerøverste hylde. Det er blevet til en knockoutsejr og to nederlag. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Damir Hadzovic har kæmpet 15 kampe som professionel MMA-fighter. Han fik sin UFC-debut tilbage i 2016 og har indtil videre kæmpet tre kampe på allerøverste hylde. Det er blevet til en knockoutsejr og to nederlag. Foto: Ida Marie Odgaard

Damir Hadzovic flygtede til Danmark sammen med sin familie i 1992 på grund af Balkankrigen. Han fik sin UFC-debut tilbage i 2016 og har indtil videre optrådt i de bosniske farver. Men denne gang bliver det anderledes.

»Jeg bor i Danmark. Jeg træner i en dansk klub. Alle mine kammerater er danske. Jeg repræsentede Bosnien i starten, fordi jeg er en stolt bosnisk-dansker og gerne vil sætte landet på verdenskortet,« siger Damir Hadzovic og fortsætter.

»Men nu er det også på tide at kæmpe for Danmark, fordi det er også mit land. Jeg vil vise min taknemmelighed for, at landet har taget godt imod mig, helt fra dengang jeg flygtede hertil som ung.«

Kampen mellem Damir Hadzovic og Nick bliver vist i aften kl. 19:30 på Viaplay.