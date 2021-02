Erez Bittman ser en lysere fremtid for dansk basket trods bittert nederlag i afgørende EM-kvalifikationskamp.

Landstræneren for Danmarks herrelandshold i basketball, israeleren Erez Bittman, har blandede følelser i kroppen, efter at det danske landshold mandag aften missede en EM-billet efter en dramatisk kamp.

Danmark tabte 76-77 ude til Litauen, og det smalle nederlag ærgrer landstræneren, der samtidig er stolt over, at Danmark igen kunne måle sig med en stormagt på basketballbanen.

- Vi var en rebound eller en lille fejl fra at kvalificere os til EM. Så vi kan være stolte af at være tæt på, men det er også en meget skuffende følelse.

- Inden EM-kvalifikationen ville ingen have troet, at det ville være muligt for os at kvalificere os til EM, hvis vi slog Litauen igen i den sidste kamp. Så selvfølgelig er vi meget skuffede, men vi kan være meget stolte af det, vi har præsteret.

- Før kvalifikationen ville alle have sagt, at vi var det svageste hold i kvalifikationsturneringen, men vores spillere er helt fantastiske og har vist den rigtige holdånd, siger Bittman på et pressemøde efter nederlaget.

Danmark har ikke deltaget ved en EM-slutrunde, siden man i 1950'erne kunne deltage ved blot at tilmelde sig.

Erez Bittman ser lyst på Danmarks mulighed for snart at kunne komme til at deltage ved en slutrunde.

- Vi skal bruge vores momentum fremadrettet. Mange af de spillere, som var med i dag, er født i midten af 90erne og kan spille for landsholdet flere år endnu, siger landstræneren.

Undervejs i kvalifikationsturneringen vandt Danmark overraskende over både Litauen og Tjekkiet.

Mandag måtte danskerne nøjes med at være tæt på en ny overraskelse, og det smalle nederlag ærgrer Kevin Larsen, der med 21 point blev Danmarks topscorer i kampen.

Ligesom landstræneren ser han dog lyst på fremtidsudsigterne for dansk basketball.

- Man skal ramme et højt niveau for at kunne slå et godt hold som Litauen, og det var vi tæt på, men vi klarede det ikke. Men de her kampe viser, at vi er på en god vej, og at vi er berettiget til at være med. Vi lærer af at spille sådanne kampe, siger Kevin Larsen.

Til sommer skal basketherrerne spille om at få lov til at deltage i VM-kvalifikationen, der begynder i november.

/ritzau/