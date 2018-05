Mads Burnell bliver i MMA-kredse kaldt ‘The Submachine’.

Normalt er det ham, der fanger modstanderne i en ubehagelig strangulering, der tvinger dem til at klappe febrilsk og give op for ikke at besvime foran tusindvis af mennesker.

Men i aften var rollerne byttet rundt i Liverpool. Den 24-årige danske MMA-fighter røg selv i fælden og blev fanget i en såkaldt ‘front choke’, efter han havde domineret størstedelen af kampen og var på vej til at vinde sikkert på point i 3. omgang.

Ja, selv den engelske tv-kommentatoren kaldte sejren til sin landsmand, den engelske fighter Arnold Allen, ‘for årets comeback’. Arnold Allen storjublede i buret, alt imens Mads Burnell gik rundt og nikkede anerkendende af det næsten uvirkelige, der lige var sket.

»Det var ikke en svær kamp. Den kamp var nem. Jeg fuckede det bare op. Jeg er ikke skuffet. Jeg gav ham en røvfuld,« sagde Mads Burnell til UFC umiddelbart efter kampen og forsatte:

»Jeg tog ham ned og slog ham, men det endte bare med, at jeg blev choket (stranguleret red.). Det sker.«

Mads Burnell har dermed tabt sin anden UFC-kamp efter at være kommet tilbage på sporet i starten af året med sin første sejr i verdens største MMA-organisation.

Men det tager den danske MMA-fighter ikke så tungt. Han ser frem til at arbejde endnu hårdere og bevise, at han hører til blandt de bedste fightere i verden.

»Jeg skal drikke et par øl med mit hold, som tog herhen med mig. Jeg er glad for de her drenge, som er med mig, og jeg vil gå direkte tilbage til træningslokalet. Jeg vil arbejde hårdt, og så kommer jeg til at slå alle til EM i jiu-jitsu, og så går jeg tilbage til UFC og vinder næste gang.«

Alle tre sidedommere havde Mads Burnell foran på point som vinder af de to første omgange.

