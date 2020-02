På sidstedagen af VM i Australien tippede OL-regnskabet over i Ida Marie Baad og Marie Thusgaards favør.

Det bliver Ida Marie Baad og Marie Thusgaard, der senere i år skal repræsentere Danmark ved OL i bådklassen 49erFX.

Det står klart efter de afgørende sejladser ved VM i australske Seelong tidligt lørdag dansk tid.

Sejlduoen slutter godt nok på en beskeden 13.-plads ved VM, men det var en forbedring på seks placeringer i forhold til den 19.-plads, som mandskabet indledte VM's sidste dag på.

13.-pladsen havde dog ikke været nok til at vinde det danske kapløb om en OL-billet, hvis ikke Anne-Julie Schütt og Iben Nielsby havde haft en skidt dag på vandet.

De lå til at tage bronzemedaljer inden de sidste tre sejladser, men endte med at dumpe ned på en samlet sjetteplads.

Danmark var allerede sikret en OL-billet i 49erFX, og den ville gå til den konstellation, der samlet set leverede de bedste resultater ved VM sidste år og VM i år.

Fra VM i New Zealand i december havde Baad og Thusgaard et forspring på otte placeringer efter at have hentet VM-bronze.

Forspringet så ikke ud til at være stort nok, men da afstanden til sidst blev reduceret til syv placeringer ved VM i Seelong, var OL-billetten i hus.

Dermed undgik de en gentagelse af situationen fra 2016, hvor de til deres eget chok glippede den afgørende OL-kvalifikation efter at have vundet flere mesterskabsmedaljer.

Lørdag blev VM også afgjort i 49er og Nacra 17.

Jonas Warrer og Jakob Precht Jensen sluttede som de bedste danskere i 49er med en syvendeplads. Mads Emil Lübeck og Nikolaj Buhl blev nummer 16, mens Daniel Nyborg og Sebastian Wright Olsen blev nummer 22.

I katamaranen Nacra 17 blev Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck nummer otte, mens Natacha Violet Saouma-Pedersen og Mathias Borreskov blev nummer 20.

