26 danske atleter er til start ved ungdoms-OL i vintersport. Det er flere end nogensinde.

Når ungdomsudgaven af OL i vintersport begynder torsdag, bliver det med 26 danske atleter til start, skriver Danmarks Idrætsforbund (DIF) på sin hjemmeside.

Det er flere danskere end nogensinde ved ungdoms-OL i vintersport, oplyser forbundet.

- For alle de unge atleter vil det uden sammenligning være den største sportslige scene, som de har stået på, så det bliver spændende at følge, hvordan de reagerer på det pres, som naturligt følger med, når der sættes spot på dem, siger Mikkel Sansone Øhrgaard, der er chef de mission for det danske hold, til DIF's hjemmeside.

Det primære mål er ikke at vinde medaljer, understreger han.

- Det er klart, at de alle skal gå efter at præstere det ypperste, som de kan, men vores mål med legene er at give atleterne olympisk erfaring og motivere dem til at ville endnu mere.

De 26 atleter fordeler sig på de fem sportsgrene curling, ishockey, skeleton, alpint skiløb og langrend.

Curlingspilleren Kilian Thune Jacobsen er valgt som fanebærer under åbningsceremonien til stævnet, der afholdes i schweiziske Lausanne.

Følgende danskere er til start:

* Curling:

Kilian Thune Jacobsen, Natalie Asp Wiksten, Karolina Maja Legaard Jensen og Jonathan Riddermand Vilandt.

* Ishockey 3 mod 3 (mixed hold med flere nationaliteter på samme hold):

Aya Juhl Petersen og Oliver Thestrup Hansen.

* Ishockey 6 mod 6 (nationalt hold):

Ansen Charles Thomas King, Anton Ibman Stenbakken, Anton Mikkelsen Als, Christopher Holm Mulberg, Edvard Anders Lundmark, Gustav Lykke Jonassen, Jonas Karup Haugaard, Magnus Remmer Mortensen, Mathias John Just Petersen, Oliver Olof Marklund, Oliver Villadsen, Oskar Just Petersen, Sebastian Maddock Rasmussen, Victor Gade, Liam Svendsberget-Kruse, Oscar Fisker Mølgaard og Albert Uggerhøj Schioldan.

* Skeleton:

Rasmus Vestergaard Johansen.

* Alpint skiløb:

Kristiane Roer Madsen.

* Langrend:

Hjalmar Michelsen.

/ritzau/