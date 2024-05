Danmark er i gruppe med Tjekkiet, Schweiz, USA, Tyskland, Norge, Kasakhstan og Ungarn ved ishockey-VM i 2025.

Danmarks mandlige ishockeylandshold skal blandt andet møde dette års VM-finalister, når VM næste år spilles i Herning og Stockholm.

Således er Danmark havnet i gruppe med de nylige guld- og sølvvindere fra henholdsvis Tjekkiet og Schweiz.

Desuden skal Danmark i Herning op imod USA, Tyskland, Norge, Kasakhstan og Ungarn.

Det offentliggjorde Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) torsdag.

Ulrik Larsen, der er direktør for den danske organisation for VM 2025, finder lodtrækningen spændende.

- Det er en rigtig spændende gruppe, der skal spille i Herning - med store og stolte ishockeynationer som blandt andet USA og ikke mindst de nykårede guld- og sølvvindere fra Tjekkiet og Schweiz, siger Ulrik Larsen til Facebook-siden Ishockeylandsholdene.

- Det bliver samtidig også et glædeligt gensyn med vores naboer fra Tyskland og Norge, som havde masser af fans med til Herning i 2018 - og så får vi også fornøjelsen af at byde velkommen til Kasakhstan og Ungarn for første gang, som uden tvivl også vil gøre det her til en folkefest på tværs af nationer.

Hos den danske arrangør håber man selvsagt, at det danske hold kan spille sig videre fra gruppen.

- Det er ingen hemmelighed, at den store drøm for os alle vil være, at Danmark kan spille sig i en kvartfinale, lyder det fra Ulrik Larsen.

- Det var meget tæt på senest i Herning, og man forventer virkelig et stort ishockeyhjerte, både blandt fans og spillere, at vi i fællesskab kan skrive endnu et flot kapitel i dansk ishockeys historie med deltagelse blandt verdens allerbedste nationer.

Næste års VM afvikles fra 9. til 25. maj.

