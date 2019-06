Anders Antonsen var fanebærer foran en amputeret dansk trup, da afslutningsceremoni lukkede European Games.

Den anden udgave af European Games er forbi. Efter ti konkurrencedage i Minsk blev begivenheden lukket ned med en storstilet afslutningsceremoni på Dinamo Stadium.

Her blev det hele skudt i gang med en tilsvarende åbning forrige fredag.

Festfyrværkeriet søndag aften stod ikke tilbage for åbningens ditto. Denne gang havde de tusinder af unge, frivillige til arrangementet stuvet sig sammen på banen for at modtage hyldest for indsatsen.

Siden var de selv med til at hylde de tilbageværende atleter, der tog endnu runde på stadion.

Som ved åbningen var der igen en badmintonspiller i front for den danske trup som fanebærer. Ved åbningen havde Line Kjærsfeldt det ærefulde hverv, søndag var det Anders Antonsens tur. Han gik i forvejen med de øvrige fanebærere.

Han blev udpeget til opgaven søndag eftermiddag, efter han havde vundet guld i herresingle.

Der var nu heller ikke så mange tilbage at vælge mellem. Kun badmintonspillerne, bokserne samt karatekæmperen Katrine Pedersen er tilbage i den hviderussiske hovedstad.

Resten af rejst hjem eller videre til andre vigtige konkurrencer i et år, der er præget af, at der skal hives billetter hjem til OL i Tokyo næste år.

En sådan billet skaffede bordtennisspilleren Jonathan Groth ved at vinde sølv i singleturneringen onsdag.

Han var den vel nok største danske oplevelse i Minsk med finalepladsen i single samt semifinalepladsen i holdturneringen sammen med Anders Lind og Tobias Rasmussen.

Groth formåede således på en uge at vinde 10 ud af 11 kampe, inden han satte kursen mod Asien for at deltage i en ny turnering.

Også Emma Aastrand vil blive husket for sit European Games i 2019. Torsdag vandt hun først bronze i 500 meter enerkajak, og kort efter fulgte hun op med en suveræn sejr og guld på 200-meter-distancen.

Det bidrog til en samlet dansk medaljehøst på tre guld-, to sølv- og tre bronzemedaljer.

Om fire år, når det igen er tid at afholde Europas svar på OL, er polske Krakow værtsby.

/ritzau/