Med en sejr over Minnesota Timberwolves er Dallas Mavericks klar til NBA-finalen mod Boston Celtics.

Dallas Mavericks har med en sejr på 124-103 over Minnesota Timberwolves spillet sig i den amerikanske NBA-finale tidligt fredag morgen dansk tid.

Samlet vandt basketballholdet med 4-1 i kampe i finalen i Western Conference - svarende til semifinalen i slutspillet.

I mesterskabskampen venter Boston Celtics, som natten til tirsdag dansk tid spillede sig i finalen med en 105-102-sejr over Indiana Pacers.

Boston Celtics vandt samlet med 4-0 i kampe over Indiana Pacers.

Det er første gang siden 2011, at Dallas Mavericks har spillet sig i finalen. Dengang vandt holdet fra Texas over Miami Heat.

Boston Celtics er vært for NBA-finalens første opgør, der spilles om en uge. Som i slutspillet spilles der i finalen bedst af syv kampe.

Luka Doncic og Kyrie Irving spillede med 36 point hver en afgørende rolle for Dallas Mavericks.

Dallas Mavericks var foran hele kampen igennem og kom aldrig tæt på at smide føringen, selv om Minnesota Timberwolves isoleret set vandt anden halvleg.

Anthony Edwards leverede 28 point for Minnesota Timberwolves, som ellers kan se tilbage på en udmærket sæson og holdets første semifinale siden 2004.

Dallas Mavericks' finaletriumf i 2011 er holdets eneste sejr i en NBA-finale.

Boston Celtics vil gå ind til NBA-finalerne som favorit, men Doncic ser en god chance for en samlet triumf.

- Jeg tror, at nøglen bliver vores forsvar. Boston er det bedste hold i NBA og råder over nogle utrolige spillere. Så jeg tror, at det er vores forsvar, som skal klare opgaven, siger Doncic.

/ritzau/