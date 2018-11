Skipper Madeleine Dupont og det danske hold rykker op på femteplads ved EM efter sejr på 6-4 over Sverige.

Håbet lever endnu for de danske curlingkvinder ved EM i Estland efter en sejr over Sverige.

Mandag aften blev svenskerne slået med 6-4 af Madeleine Dupont og holdkammeraterne.

Tidligere på mandagen havde danskerne tabt til Tyskland, men det blev til oprejsning i dagens anden nabodyst, hvor Sverige var modstanderen.

Efter en jævnbyrdig indledning grundlagde Danmark sejren i sjette og syvende ende, da 2-2 blev ændret til en føring på 5-2. Og så betød det knap så meget, at svenskerne fik pyntet på resultatet til sidst.

Samlet set står det danske hold noteret for to sejre og tre nederlag efter de første fem af i alt ni kampe i gruppespillet. Det betyder, at Dupont og co. indtager en delt femteplads.

Tirsdag skal danskerne op imod Schweiz ved turneringen, der spilles i Tallinn.

/ritzau/