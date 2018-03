Det blev til tre sejre i 12 kampe for det danske kvindelandshold ved curling-VM i Canada.

North Bay. VM i North Bay er slut for det danske curlinglandshold for kvinder, som sluttede turneringen med et 5-10-nederlag til Rusland natten til lørdag dansk tid.

Dermed slutter Danmark med tre sejre og ni nederlag i de 12 puljekampe og rejser hjem fra Canada med en samlet 11.-plads.

Det danske hold, der repræsenterer Tårnby Curling Club, består af skipper Angelina Jensen, Christine Grønbech, Camilla Jensen, Lina Knudsen og Ivana Bratic.

Lina Knudsen gled ind på holdet umiddelbart før VM, da Mette de Neergaard måtte trække sig af personlige årsager.

Danmark indledte med tre nederlag, inden det i kamp fire lykkedes at besejre Tyskland med 6-5.

Senere blev det også til snævre sejre over Italien og Skotland, men som ventet kom danskerne aldrig til at spille en rolle i kampen om top-6-placeringerne, der giver adgang til playoffspillet.

De canadiske værter har foreløbig været suveræne i turneringen med 12 sejre i lige så mange kampe.

/ritzau/