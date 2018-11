De danske curlingkvinder så ud til at være på sejrskurs mod Letland, men gik ned i kampens sidste halvdel.

Det danske kvindehold må fortsat kigge langt efter den første sejr ved EM i Estland.

Trods en klar føring midtvejs i kampen tabte danskerne søndag formiddag med 6-8 til Letland.

Holdet, der består af Madeleine Dupont, Denise Dupont, Mathilde Halse og Julie Høgh, har nu tabt sine første to kampe i turneringen.

Det danske mandskab så ud til at være på ret kurs, da skipper Madeleine Dupont i femte ende satte den sidste sten perfekt og sørgede for en 5-2-føring.

Letterne slog dog omgående tilbage og reducerede til 4-5, og da den danske skipper kiksede på sidste sten i syvende ende, var føringen væk.

Heller ikke i de næste ender formåede danskerne at udnytte fordelen af at have sidste sten.

Letland havde fuldstændig overtaget, bragte sig foran for første gang i kampen og øgede derefter til 8-5 inden sidste ende.

Da så det så næsten umuligt ud for danskerne, og det lykkedes da heller ikke at levere et mirakuløst comeback på falderebet.

Kampen sluttede før sidste sten, da danskerne ikke længere havde teoretisk mulighed for at vinde de krævede tre point.

De danske kvinder får en ny chance for at snuppe første EM-sejr senere søndag, hvor holdet møder Finland.

/ritzau/