Indendørs VM i atletik er blevet udsat fra marts i år til marts næste år som følge af coronavirus.

Endnu en sportsbegivenhed bliver udsat på grund af coronavirusset, der har spredt sig fra storbyen Wuhan i Kina.

Nu er turen kommet til VM i indendørs atletik, der skulle have været afviklet i byen Nanjing i Kina fra 13. til 15. marts, men nu bliver begivenheden rykket til marts 2021.

Det oplyser Det Internationale Atletikforbund (IAAF) ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det er med stor beklagelse, at vi er blevet enige med arrangørerne af indendørs-VM i Nanjing fra 13. til 15. marts 2020 om at flytte mesterskabet til marts 2021.

- Vi ved, at Kina gør alt for at hindre coronavirusset skal sprede sig, og vi støtter arbejdet, men vi vil beskytte vores udøvere, forbundsmedlemmer og partnere, lyder det i en pressemeddelelse fra IAAF.

Forbundet har kigget på muligheden for at rykke VM til et andet land, men har droppet tanken, da virusset kan sprede sig til andre lande.

IAAF har rådført sig med Verdenssundhedsorganisationen (WHO), inden beslutningen blev truffet.

Cykelløbet Tour of Hainan, fodboldkampe i den asiatiske Champions League, flere World Cup-skiløb samt OL-kvalifikationskampe er også blevet udsat eller aflyst som følge af coronavirusset.

/ritzau/