Der er intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.

Sådan lyder et gammelt ordsprog, og selv om det er på en trist baggrund, så har coronavirussens nedlukning af alverdens sportsgrene haft en mærkbar betydning for ludomaner og andre spilafhængige danskeres behandlingsforløb.

»Vi er i en unik situation, som er forfærdelig på alle parametre, men når der ikke er noget sport at oddse og live-bette på, så daler intensiteten og lysten til at spille, og det er godt for vores klienter. Rigtig godt,« fortæller Michael Bay Jørsel, der er leder på Center for Ludomani, til B.T.

Her mærker de en væsentlig forskel i deres forskellige behandlingsforløb af primært unge danskere, der inden coronakrisen sad fast i massiv spilafhængighed.

Der er ikke meget sport at bette på i øjeblikket hos de danske spiludbydere. Foto: Danske Spil

»Det har haft den betydning, at folk bliver i deres behandlingsforløb. Det er heller ikke vores indtryk, at de søger andre steder hen for at spille eller finder andre måder at spille på, og det er en rigtig god nyhed - dog på en trist baggrund,« forklarer Michael Bay Jørsel.

I og med at næsten al sport er lukket ned for tiden, så har det også betydet, at betting- og spilreklamer heller ikke popper op på tv-skærmen i samme grad, som det gjorde, før coronakrisen satte ind.

Og det glæder Center for Ludomani, for det er en stor hjælp til de personer, der er i behandling.

»Når vi spørger ind til folk, så har flere oplevet en forskel i deres behandlingsforløb, nu hvor der ikke er et massivt bombardement af spilreklamer. Interessen for at bette daler simpelthen, for den er nærmest ikke til stede for tiden,« forklarer Michael Bay Jørsel og tilføjer, at det især er manglen på spilreklamer, der har en positiv effekt på behandlingen:

Tomme fodboldbaner giver personer med spilafhængighed bedre forudsætninger for at fuldføre behandlingsforløb. Foto: Henning Bagger

»Omfanget af spilreklamer var jo kolossalt før coronakrisen, og når de nu ikke er til stede, så daler risikoen for, at især unge mænd fortsætter eller begynder at bette, og det gør behandlingsforløbet en del nemmere.«

Institutionen har i mange år kæmpet en vild kamp for at gøre betting- og spilreklamer forbudt i Danmark, og derfor er det nuværende boost i behandlingen af spilafhængighed da også et godt rygstød til videre forhandlinger.

»Vi håber på, at alt det her kan vise politikerne, at det med at mindske antallet af spilreklamer er den rigtige vej at gå,« afslutter Michael Bay Jørsel.

Ifølge Ludomaniforeningen var der i 2016 cirka 125.000 danskere mellem 18 og 74 år med varierende grader af problemer med pengespil.

