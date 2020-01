Det kan godt ske, at det er bokseren Floyd Mayweather, der har tilnavnet 'Money'.

Men det er så sandelig noget, Conor McGregor også går op i.

Den irske fighter er kendt for at gå meget op i økonomien, der omkranser hans MMA-karriere, og UFCs største navn nogensinde hiver også en god slat penge oven på sejren over Donald Cerrone søndag morgen dansk tid.

McGregor var garanteret tre millioner dollars for kampen af UFC, men de rigtige kroner og ører kommer fra kampens pay-per-view salg.

God tur i banken, Conor. Foto: Mike Blake

Efter efter udsagn hæver Conor McGregor cirka 80 millioner dollars for sin optræden i kampen mod Donald Cerrone, der blot varede 40 sekunder.

Det svarer til 538,2 millioner kroner. Og lad os lige kigge lidt nærmere på de tal.

Kampen varede 40 sekunder. Conor McGregor tjente derfor 13,46 millioner i sekundet i oktagonen.

i oktagonen. 20 gange ramte Conor McGregor sin modstander med enten et slag eller spark henover den 40 sekunder. Det svarer til 26,91 millioner kroner per 'strike', som det kaldes.

De 538,2 millioner kroner er ikke bekræftet og kommer an på, hvor mange tv-seere kampen havde. Men flere medier kalder det ganske sandsynligt, at beløbet passer.

Kampen var hverken en titelkamp eller McGregors største modstander i karrieren, men alligevel bliver det en af hans bedst betalte optrædner. Der er dog et stykke op til hans personlige rekord. Storkampen mod Khabib Nurmagomedov tjente McGregor 'kun' 50 millioner dollars på, mens han angiveligt tjente omkring 100 millioner dollars på boksekampen mod Floyd Mayweather.