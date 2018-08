Conor McGregor ser ud til snart at være tilbage der, hvor han er bedst. En oktagon, hvor kan kæmper i UFC.

Efter en længere pause fra kampsportsrækken er han tæt på at lande en kamp mod den nuværende mester i letvægtsklassen, russiske Khabib Nurmagomedov.

I hvert fald påstår McGregor selv, at kampen er tæt på at være færdigforhandlet. Det siger han til TMZ Sports, der fangede ham på gaden i New York.

»Det er meget tæt på, det er ikke officielt, men tæt på. Jeg tror, det bliver i 2018. Jeg håber det,« fortalte McGregor, der også lod sig forstå, at kampen formentligt skal kæmpes i Las Vegas.

Det nærmer sig to fulde år, siden Conor McGregor sidst kæmpede i UFC: Det skete ved UFC 205 den 12. november 2016, hvor han slog Eddie Alvarez og forsvarede sin titel som mester i letvægtsklassen, mens han samtidigt var mester i klassen under - fjervægt.

Siden kastede McGregor sig ud i boksning og tog kampen op mod den ubesejrede Floyd Mayweather, hvor den irske underdog tabte.

Senest har McGregor dog været i medierne for noget langt værre, da han i sidste uge blev idømt fem dages samfundstjeneste, efter han i New York havde angrebet en bus med kasteskyts, hvori der sad flere kampsportsudøvere.