Det var da også næsten for godt til at være sandt, da Conor McGregor for cirka 10 dage siden annoncerede sit stop som MMA-fighter.

Den irske folkehelt har torsdag morgen dansk tid sendt en kryptisk besked ud på Twitter, der indikerer, at de han måske alligevel fortsætter sin kampsportskarriere.

Først vælger McGregor dog at komme med noget, der minder om en undskyldning.

Tweetet kommer efter en længere fejde på nettet med sin russiske rival Khabib Nurmagomedov. Og det har ikke været kønt.

De to MMA-fightere har stort set skændtes siden optakten til deres kamp for cirka et halvt år siden, der endte med Nurmagomedov-sejr og voldsom tumult efterfølgende.

Tirsdag aften langede McGregor ud efter Khabib Nurmagomedovs kone og kaldte hende et håndklæde.

Med til teksten havde McGregor delt et billede fra Nurmagomedovs bryllup, hvor hun er dækket til at et hvidt slør.

Det har den irske fighter fået stor kritik for, og han valgte også hurtigt at slette det tweet. Det er det, McGregor indledningsvis undskylder for torsdag morgen.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all

Now see you in the Octagon. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4. april 2019

'Jeg vil gerne komme videre med mine fans fra alle trosretninger og med alle baggrunde. All trosretninger udfordrer os til at blive den bedste udgave af os selv. Det er én verden og én for alle.'

'Vi ses i oktagonen.'

Dermed er McGregor efter alt at dømme tilbage som MMA-fighter, må man gå ud fra. Men det er ikke første gang, McGregor tweeter på kryptisk vis.

Da han 'trak sig tilbage' fra sporten for godt 10 dage siden, var det ligeledes lige en 'hurtig meddelelse', inden han bød på store piña coladas til alle. Men der var mange, der ikke købte den 30-åriges pensionering.

McGregor mod Nurmagomedov den 6. oktober 2018. Foto: Stephen R. Sylvanie Vis mere McGregor mod Nurmagomedov den 6. oktober 2018. Foto: Stephen R. Sylvanie

Præsidenten for UFC, Dana White, fortalte så sent som tirsdag ifølge Yahoo Sports, at han ikke troede på det, men i stedet har brugt det som undskyldning for at for Dana White til at gå på bedende knæ og give McGregor aktier i firmaet.

McGregor selv har talt om at få medejerskab i UFC og få en større bid af kagen fra den sport, som han ganske vist har fået øget interessen for gennem de seneste år.

Ligeledes fortalte den danske MMA-ekspert Martin Bøge til B.T., at McGregor bluffede.

»Hvis man kender McGregor, vil han nok ikke trække sig på den måde. Det ville han nok gøre med et større festfyrværkeri,« sagde Martin Bøge.