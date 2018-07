Den irske MMA-stjerne Conor McGregor er kendt for at provokere og dele vandene blandt folk.

Nu gør den 30-årige kampsportsatlet det så igen med et billede på det sociale medie Instagram, hvor han optræder med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Today I was invited to the World Cup final as a guest of Russian President Vladimir Putin. This man is one of the greatest leaders of our time and I was honored to attend such a landmark event alongside him. Today was an honor for me Mr. Putin. Thank you and congratulations on an amazing World Cup. Россия вперёд! Et opslag delt af Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) den 15. Jul, 2018 kl. 11.08 PDT

»I dag blev jeg inviteret til VM-finalen som gæst for den russiske præsident, Vladimir Putin. Denne mand er en af de største ledere i vores tid, og jeg er beæret over at deltage i så stor en begivenhed sammen med ham,« skriver Conor McGregor og fortsætter:

»I dag var en ære for mig, Mr. Putin. Tak og tillykke med et fantastisk verdensmesterskab. Kom så, Rusland!«

Conor McGregor var ikke den eneste MMA-fighter på stadion under VM-finalen mellem Frankrig og Kroatien. Det var hans russiske rival Khabib Nurmagomedov også. Men han fik tilsyneladende ikke nogen invitation af den russiske præsident.

Мечта детства, посетить финал Чемпионата Мира по футболу. Childhood dream come true #WorldCup2018 #Russia #football #soccer Et opslag delt af Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) den 15. Jul, 2018 kl. 9.00 PDT

Der har været flere kontroverser mellem Conor McGregor og Khabib Nurmagomedov. Senest i april, hvor McGregor kastede en sækkevogn efter Nurmagomedov og smadrede ruden på en bus med en række atleter, hvoraf to blev såret.

Conor McGregor blev siden anholdt og sigtet for vold og hærværk. Man forventer dom i sagen den 26. juli, når han igen skal for retten i New York. Indtil da afventer hans promotor, Ultimate Fighting Championship (UFC), med at booke hans næste kamp.

Conor McGregor forlader retten i Brooklyn i håndjern. Foto: BRENDAN MCDERMID

UFC-præsident, Dana White, har ved flere lejligheder sagt, at han vil booke storkampen mellem Conor McGregor og Khabib Nurmagomedov, der siden har vundet irerens letvægtstitel i UFC.

McGregor er tidligere fjervægtsmester og letvægtsmester. Han blev frataget mesterskabsbælterne, fordi han ikke forsvarede dem i tide, men i stedet skiftede sportsgren kortvarigt og tog en lukrativ kamp i bokseregi mod bokselegenden Floyd Mayweather.