Conor McGregor har tjent en masse millioner på MMA og boksning, og nu har han så givet en del af dem ud til et godt formål.

Den irske superstjerne har således punget ud med næsten otte millioner kroner til børnehospitalet Crumlin Children’s Hospital i hjemlandet Irland, hvor 1.232 hidtil er døde med coronavirus.

Han var selv på besøg på hospitalet for at aflevere donationen.

Dermed har Conor McGracgor holdt, hvad han lovede på Twitter, da han tidligere svarede finansministeren Paschal Donohoe, at han var klar til at hjælpe.

Pengene er blandt andet brugt på at indkøbe 50.000 masker, og der er stadig noget tilovers til andre vigtige ting for hospitalet.

Heldigvis for Conor McGregor er der også råd til den slags donationer.

Alene for sin seneste sejr i januar kunne han sætte over en halv milliard kroner ind på kontoen.

Dengang tjente han hele 13 millioner kroner i sekundet for at give sin modstander Donald Cerrone en lærestreg.