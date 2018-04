Conor McGregor går normalt lige til stregen i sine pressestunts, men denne gang har han måske overtrådt den.

Det er ikke unormalt, at den irske MMA-fighter går aggressivt til værks til pressemøder før store kampe. Det er sket flere gange før, hvor McGregor har kastet med ting eller skubbet til sine modstandere, så der opstod tumult.

Nu er han så gået skridtet videre, da han angreb en bus med MMA-kæmperne Khabib Nurmagomedov og Michael Chiesa. Specielt Nurmagomedov er Conor McGregors ærkefjende.

I videoen herover kan du se, hvordan McGregor kaster et hegn ind i bussen i det, der ligner et raseriudbrud. Det kommer fra den kvindelige UFC-kæmper Felice Herrigs Instagram. Og McGregors handling har nu fået politiet i byen til at efterlyse den hidsige irer. Det skriver engelske Independent.

Ifølge avisen skulle UFC-fighteren Michael Chiesa under påstyret have fået en flænge i panden. Og UFC-præsident Dana White bekræfter, at Conor McGregor er efterlyst.

»Det, der skete i dag, var kriminelt, ækelt og giver mig kvalme. Der er en efterlysning på McGregor. De leder efter ham lige nu, og hans fly flyver ingen steder. Jeg går ud fra, at hvis de ikke fanger ham, så melder han sig selv. Han bliver sagsøgt helt vildt, og det her er et utroligt dårligt karrierevalg af ham,« siger Dana White til ESPN-journalisten Brett Okamoto.

Michael Chiesas træner har fortalt om episoden til MMA Junkie.

»Conor gik bananas og begyndte at tæske på den bus, som vi sad i, fordi han ledte efter Khabib (Nurmagomedov, red.). En million sikkerhedsvagter var nødt til at holde ham tilbage. Mike har fået en flænge. Han har fået mærker, men jeg tror ikke, det er alvorligt. Alt skete så hurtigt, og det var som om, at vi blev overrumplet,« siger Rick Little.