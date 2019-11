MMA-stjernen Conor McGregor har fået endnu en dom på straffeattesten.

Denne gang er der tale om sag, hvor han slog en forsvarsløs mand i hovedet.

Situationen skete på en pub i Dublin i april, hvilket blev opfanget på videokameraet. Det var en video, som flere medier fik fingrene i, og som du kan se her.

I retten i Dublin erklærede Conor McGregor sig skyldig, og flere medier havde spekuleret i, at en eventuel dom kunne give ham op til seks måneders fængsel. Sådan gik det dog ikke.

Conor McGregor er snart tilbage i UFC. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA

Conor McGregor gik helt fri for fængselsstraf og blev i stedet idømt en bøde på 1.000 euro, hvilket altså svarer til 7.471 kroner. Det skriver Mirror.

Det var dog forventet, at Conor McGregor ville erklære sig skyldig. Dels fordi videomaterialet ganske tydeligt viste, hvad det foregik, mens den høring, der skulle have fundet sted fredag morgen, blev aflyst.

Offeret for McGregors slag hedder Des Keogh, og han afviste at drikke et shot af Conor McGregors whiskey på den pågældende pub tilbage i april, hvilket altså endte med et knytnæveslag.

McGregor skulle efterfølgende have undskyldt over for Des Keogh, hvilket skulle være blevet accepteret.

Conor McGregor er nu i alt fundet skyldig i 18 forskellige tiltaler gennem sit liv, hvoraf en god portion af den er for at køre for stærkt.

Han er dog tidligere dømt for vold tilbage i 2009, og McGregor har flere gange haft svært ved at styre temperamentet uden for oktagonen.

Mest berømt var efter kampen mellem ireren og Khabib Murmagomedov, hvor der pludseligt opstod optøjer på tilskuerpladserne efter deres kamp mellem de to fighteres lejre.

Conor McGregor har for nyligt annonceret, at han kommer til at kæmpe i UFC igen snart. Han regner med at kæmpe tre gange i 2020, hvoraf den første kamp bliver den 18. januar ifølge ireren selv. Modstanderen til den kamp er fortsat ukendt.