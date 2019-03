Det gik tilsyneladende helt galt, da en fan forsøgte at tage et billede af den irske MMA-stjerne Conor McGregor natten til tirsdag dansk tid.

I hvert fald er den 30-årige fighter nu blevet anholdt i den amerikanske storby Miami og sigtet for at have taget vedkommendes telefon, hoppet på den og efterfølgende have stjålet den ved at tage den med sig.

Det skriver flere amerikanske medier - blandt andre BBC og nyhedhedbureauet AP.

På Twitter har det lokale politi - Miami Beach Police - frigivet et billede af den irske MMA-stjerne, efter han er blevet anholdt:

MBPD has arrested and charged Conor McGregor, DOB: 7/14/88, with Strong Arm Robbery and Criminal Mischief, both felonies. Please see arrest report and booking photo below. No additional information will be provided. pic.twitter.com/9HdkRWPnd8 — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) 12. marts 2019

'Miami Beach Police Deparment har anholdt og sigtet Conor McGregor for røveri og for at have ødelagt en andens ejendel', lyder det i et tweet, hvor politikredsen også forklarer, at man ikke kommer til at udtale sig yderligere om sagen i øjeblikket.

Hændelsen skal ifølge politiet have udspillet sig, da Conor McGregor forlod Fontainebleau Miami Beach Hotel.

I en politirapport lyder det, at han skal have slået en mobiltelefon ud af hånden på en fan, hvorefter han skal have trampet på den, samlet den op og forladt stedet med den.

'Ofret forsøgte at tage et billede af den anholdte med sin mobiltelefon. Den anholdte slog mobilen ud af ofrets hånd, hvilket fik den til at falde til jorden', lyder det i rapporten ifølge BBC.

'Den anholdte trampede derefter på ofrets mobiltelefon flere gange, så den gik i stykker. Den anholdte samlede derefter ofrets telefon op og forlod stedet med den, for dermed at berøve ham den. Den anholdte blev fundet og arresteret.'

Værdien af telefonen skal angiveligt være 1.000 dollar.

Det er ikke første gang, at Conor McGregor har haft problemer med ordensmagten.

Sidste år blev han dømt til at begynde i vredeshåndtering - foruden fem dages samfundstjeneste - efter han angreb en bus, hvori nogle UFC-rivaler sad.