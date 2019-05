Golden State Warriors var bagud med 17 point, men kom tilbage og spillede sig et skridt nærmere NBA-finalen.

Det begynder for alvor at dufte af den femte finaleplads i NBA på stribe til de forsvarende mestre fra Golden State Warriors.

Natten til fredag dansk tid var holdet bagud med 17 point kort inde i anden halvleg og nede med otte point godt fire minutter før tid hjemme mod Portland Trail Blazers, men kom alligevel tilbage og tog sejren med 114-111.

Dermed fører Golden State nu 2-0 i semifinaleserien, som går over maksimalt syv kampe.

Golden States stjernespiller Stephan Curry førte an i comebacket. Han lavede 37 point i opgøret, som for ham er ekstra specielt, da hans lillebror Seth Curry spiller for Portland.

De to spillede begge vigtige roller i kampens afgørelse.

Stephan Curry bragte favoritterne på 110-108, men en trepointscoring fra lillebror Seth Curry sendte atter gæsterne i front med 111-110.

Det blev dog Portlands sidste point i kampen, som blev afgjort med to scoringer af henholdsvis Kevon Looney og Draymond Green.

Portland Trail Blazers er dermed maksimalt presset i serien, hvor de to næste kampe bliver på Portlands hjemmebane.

Kort inden kamp to meddelte Golden State, at holdets superstjerne Kevin Durant fortsat er plaget af en skade og ikke bliver klar til de to kampe i Portland.

Også holdets center DeMarcus Cousins døjer med en skade, men han er tilbage på træningsbanen og skal evalueres i den kommende uge.

I Durants fravær er Stephan Curry virkelig trådt i karakter og har scoret over 30 point i begge opgør mod Portland.

Golden State Warriors vandt NBA-mesterskabet i 2015, 2017 og 2018, mens det i 2016 blev til nederlag til Cleveland Cavaliers, som har været finalemodstanderen i alle fire sæsoner.

